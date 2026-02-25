IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 30

Кралят на Норвегия Харалд е приет в болница в Испания

Осемдесет и девет годишният Харалд е най-възрастният монарх в Европа

25.02.2026 | 08:45 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Кралят на Норвегия Харалд бе приет в болница на испанския остров Тенерифе заради инфекция и дехидратация, обяви норвежкият кралски двор, цитиран от Ройтерс.

Кралят, който е на частна почивка в Испания заедно със съпругата си кралица Соня, е в добро състояние, каза норвежкият кралски двор. Личният лекар на краля ще пътува до Тенерифе, за да съдейства на местните здравни служби, добави ведомството.

Осемдесет и девет годишният Харалд е най-възрастният монарх в Европа и е церемониален държавен глава на Норвегия от 1991 година.

„Пожелавам на нашия крал бързо възстановяване“, заяви премиерът Юнас Гар Стьоре пред норвежката обществена телевизия Ен Ер Ко.

Харалд беше хоспитализиран през 2024 г. поради инфекция по време на почивка в Малайзия и му беше поставен временен пейсмейкър в местна болница. По-късно той беше прехвърлен в Норвегия, където му беше имплантирано постоянно устройство.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

крал Норвегия болница Испания
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem