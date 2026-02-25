IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
1700 войници, ранени във войната в Украйна, са пристигнали в Германия за лечение

Около 25 млн. евро федерални средства са осигурени за целта

25.02.2026
Около 1700 войници, ранени във войната в Украйна, са пристигнали в Германия за лечение през четирите години от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, съобщи германското министерство на здравеопазването, цитирано от ДПА. 

Пациентите са докарани от Украйна и разпределени в различни германски болници, обясняват от здравното министерство. Около 25 млн. евро федерални средства са предоставени на разположение за такова лечение през тази година в Германия, предаде БТА.

„Желанието да се помогне на Украйна остава голямо, включително в здравния сектор“, заяви министърът на здравеопазването Нина Варкен.

Гражданската инфраструктура на Украйна е обект на безбройни атаки, включително срещу повече от 2800 здравни заведения, според Световната здравна организация.

„Продължаваме да стоим твърдо на страната на Украйна“, подчерта Варкен.

Министерството на здравеопазването на Германия е предоставило на Украйна и медицински консумативи на стойност над 76 млн. евро, включително защитни костюми, вентилатори и дезинфектанти.

