Около 1700 войници, ранени във войната в Украйна, са пристигнали в Германия за лечение през четирите години от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, съобщи германското министерство на здравеопазването, цитирано от ДПА.

Пациентите са докарани от Украйна и разпределени в различни германски болници, обясняват от здравното министерство. Около 25 млн. евро федерални средства са предоставени на разположение за такова лечение през тази година в Германия, предаде БТА.

„Желанието да се помогне на Украйна остава голямо, включително в здравния сектор“, заяви министърът на здравеопазването Нина Варкен.

Гражданската инфраструктура на Украйна е обект на безбройни атаки, включително срещу повече от 2800 здравни заведения, според Световната здравна организация.

„Продължаваме да стоим твърдо на страната на Украйна“, подчерта Варкен.

Министерството на здравеопазването на Германия е предоставило на Украйна и медицински консумативи на стойност над 76 млн. евро, включително защитни костюми, вентилатори и дезинфектанти.