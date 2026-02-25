САЩ ще забавят доставката на вторите 8 самолета F-16 с година

Доставката на вторите осем самолета F-16 вероятно ще се забави с една година. Това каза пред журналисти служебният министър на отбраната Атанас Запрянов. Министърът участва в годишната конференция на началника на отбраната, чиято тема тази година е „Развитието на въоръжените сили през призмата на задачите в национален и съюзен формат“. Конференцията започна с представянето при закрити врата на Анализа на състоянието и подготовката на Въоръжените сили през 2025 година.

Предоговаряме плащането по F-16, като тази година от планираните средства ще платим половината заради забавяне в доставката на вторите осем самолета, допълни той. Причината за забавянето е в невъзможността на производителя да достигне производствен капацитет до четири самолета на месец, като сега произвеждат до три на месец. Според Запрянов, цитиран от БТА, ако няма приет редовен бюджет, ще има проблеми в заплащането за машините „Страйкър“ и за самолетите.

Основният извод от анализа на състоянието на въоръжените сили е, че те изпълняват конституционните си задължения и задълженията си съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили, каза още министър Запрянов.

Годината отчитаме като дала тласък на окомплектоването на армията, на модернизацията ѝ, а оценката за приноса на армията в помощта към населението също е много висока. Това е само едно начало, ние сме далече от състоянието на модерни въоръжени сили, напълно съвместими с НАТО, каза още той.

По думите му, в армията все още разполагат с огромно количество стара съветска техника, която е негодна и никъде не се използва. Забавените капиталови разходи ни принуждават да използваме инструмента SAFE като катализатор на модернизацията, добави той.

Ако не гласуваме по-бързо двете заемни споразумения с ЕС, може да останем на опашката, тъй като сега всички държави, използвайки този механизъм, бързат да сключат договори с производителите, и който сключи първи договор, ще получи първи доставки, допълни министър Запрянов.