Ограничават напълно достъпа до Елените

Причината е разрушената инфраструктура, силната напоеност на почвата и очакваните нови валежи

05.10.2025 | 20:45 ч. 35
Снимка: БГНЕС

Вследствие на компрометираната инфраструктура в района на ваканционно селище Елените, силната напоеност на почвата и очакваните нови валежи, се ограничава достъпът до селището през следващите дни. Целта е да се гарантира максималната сигурност на населението, съобщиха от Областната администрация в Бургас. 

Достъпът ще бъде ограничен от 15:00 ч., утре. На този етап бе оказано съдействие на собствениците за изнасяне на най-необходимите им вещи от домовете.

И утре, в светлата част на деня, ще бъде осигурен контролиран достъп през контролно-пропускателния пункт, за да могат собствениците да вземат допълнителни лични вещи при необходимост, обясниха от областната администрация.

Забраната за пребиваване на територията на ваканционно селище Елените ще остане в сила до второ нареждане. На всички евакуирани е осигурен подслон и необходимата грижа. 

Областният управител ще задейства системата BG-Alert за своевременно оповестяване на забраната в района на селището.

Вилното селище ще остане под 24-часова охрана от органите на МВР за недопускане на набези върху имуществото на евакуираните.

Тагове:

Елените лошо време BG-Alert полиция
