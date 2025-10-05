IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Чакат ни нови обилни валежи, обявиха оранжев код за 10 области

Само във Видин, Монтана, Враца и Плевен няма предупредителен код

05.10.2025 | 22:10 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

В понеделник отново се очакват значителни количества дъжд, съобщи Министерството на околната среда и водите на своята Facebook страница. 

Още тази нощ от запад ще започнат валежи, които утре ще обхванат и източните райони на страната.

От МОСВ предупреждават, че оранжев код за опасно време е обявен от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за 10 области в Южна България – Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас. 

В Бургаска област, която вече пострада от наводнения в петък, се очакват нови обилни валежи, особено в нощта срещу вторник, посочват от министерството. 

Жълт код е в сила за още 14 области, а без предупреждения остават само четири – Видин, Монтана, Враца и Плевен.

Във вторник и сряда времето ще остане облачно и дъждовно, с по-интензивни валежи в Източна и Северна България. Температурите ще се понижат – минимални между 5° и 10°, максимални между 10° и 15°.

В четвъртък валежите ще спрат, а дневните температури ще се повишат с 4–5 градуса.

Министерството на околната среда и водите призовава гражданите да следят актуалните прогнози на НИМХ и да бъдат внимателни при придвижване в засегнатите райони.

