Путин вярва, че мирният план на Тръмп може да доведе до окончателно мирно уреждане

Това е първият коментар от страна на руския президент

21.11.2025 | 21:30 ч. 14
Снимка: БГНЕС

Планът на Доналд Тръмп може да формира „основа за окончателно мирно споразумение".

Това е първият коментар от страна на руския президент Владимир Путин относно американския проектоплан за мир, който е силно оспорван.

Руският лидер даде подкрепа на 28-точковия план, който засега е отхвърлен от Украйна. 

"Мирният план на президента Тръмп за уреждане на ситуацията в Украйна беше обсъден още преди срещата в Аляска - каза Путин. - В хода на тази дискусия американската страна ни помоли да направим определени компромиси и да проявим гъвкавост, както казаха те.

„По време на разговорите в Анкъридж потвърдихме, че въпреки някои сложни въпроси и трудности за нас, сме съгласни с тези предложения."

„Вярвам, че това е причината да се появи нова, по същество модернизирана версия на плана, която сега се състои от 28 точки. Имаме текста му", казва Путин, цитиран от Би Би Си.

„Вярвам, че и той може да формира основата за окончателно мирно уреждане."

Владимир Путин Доналд Тръмп САЩ Русия Украйна мирен план
