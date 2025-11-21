Крис Дженър след фейслифта: Аз съм най-малката сестра в семейството

Крис Дженър отлично знае, че семейните титли имат значение.

В нов влог, заснет по време на 30-ия рожден ден на Кендъл Дженър на Карибите, майката-мениджър се пошегува, че е „най-младата сестра в семейството на 70 години“, докато произнасяше трогателна реч.

„Кендъл, обичам те повече, отколкото някога ще разбереш. Толкова много ме караш да се гордея. Ти си най-добрият, най-милият приятел. И като гледам всичките ти приятели, които са тук днес — всички са дошли за теб“, добави бизнесдамата във видео, публикувано в YouTube от Анастейша „Стаси“ Караниколау.

Коментарът на Крис идва на фона на продължаващите разговори около нейния подмладен външен вид, след като риалити звездата призна, че е направила фейслифтинг при д-р Стивън Ливайн преди 70-ия си рожден ден. През май People потвърди, че тя е работила с нюйоркския пластичен хирург след спекулации за новото ѝ излъчване, което мнозина сравняваха с това на дъщерите ѝ — Кортни Кардашиян, Ким Кардашиян, Клои Кардашиян, Кайли Дженър и Кендъл.

По-късно тя разказа как д-р Ливайн реагирал на онлайн шума, който последвал нейното признание.

„Не искаше внимание, което много ми хареса. Казах му: "Имам ли твоето разрешение да кажа кой си?" А той ми отговори: "Добре, но трябва да измислим парола. Ако някой се обади и каже: "Аз съм най-добрата приятелка на Крис Дженър, може ли консултация?" — да казва тайната парола“, разказва тя.

В корицата си за септемврийския брой на Vogue Arabia Крис разкри, че е направила още един фейслифтинг, за да обнови онзи, който получила преди 15 години, и за да се чувства „най-добрата версия на себе си“. Описа процедурата като своя версия на „грациозно остаряване“.

Нейното усещане за остаряване включва и пищни празненства. През уикенда Крис отбеляза рождения си ден на 5 ноември с парти, което домакинстваха Джеф Безос и Лорън Санчес Безос в имението им в Бевърли Хилс. Сред гостите бяха децата на Крис, Меган Маркъл и принц Хари, Марая Кери, Опра Уинфри, Вин Дизел, Бионсе и майка ѝ Тина Ноулс, и Адел — всички облечени според темата, вдъхновена от Джеймс Бонд.

Никой обаче не успя да засенчи звездата на вечерта, която беше в огнено червена рокля Givenchy by Alexander McQueen от 2002 година. Тя носеше косата си в елегантно странично оформяне, което подчертаваше вечната ѝ визия.

В навечерието на нейния 70-и рожден ден източник каза пред People, че Крис най-много се вълнува от влизането в новото десетилетие: „И не бихте казали, че е на 70 година. Да, изглежда невероятно, но енергията ѝ е това, което се откроява. Тя има едно непрекъснато, неудържимо желание за живот.“