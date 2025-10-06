IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
НСТС обсъжда ще скочи ли минималната заплата със 136 лева

06.10.2025 | 08:23 ч. Обновена: 06.10.2025 | 08:42 ч. 19
Снимка: архив, БГНЕС

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди предложението на кабинета минималната работна заплата от началото на следващата година да стане 1213 лева или 620 евро и 20 евроцента.

Увеличението е със 136 лв.

При предишни обсъждания между социалните партньори синдикатите заявиха, че ще подкрепят предложението, докато работодателите са против.

Промяната засяга близо 460 000 души, посочва БНТ.

Според синдикатите минималната заплата дори трябва да бъде повишена повече и да достигне до размера за издръжка.

За работодателите методът за изчисление е сгрешен и изпреварва развитието на бизнеса.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

НСТС МС минимална заплата
