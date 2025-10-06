Полицията хвана 32-ма непълнолетни в дискотеки в Студентски град

При акция на столичната полиция в Студентски град петък и събота през нощта са установени 32 непълнолетни без придружител, съобщиха от МВР.

Родителите ще бъдат санкционирани с актове за административно нарушение по Закона за закрила на детето.

Акцията е проведена от 22:00 до 04:00 ч. на 4 и 5 октомври в кварталите „Студентски град“ и „Младост“ с участието на служители на икономическа и криминална полиция на Седмо РУ и техни колеги от Столичната дирекция на вътрешните работи.

В проверките са участвали и представители на НАП, Столична регионална здравна инспекция и Областна дирекция по безопасност на храните.

Обект на инспекцията бяха над 10 големи търговски обекти – ресторанти и нощни заведения, предава БТА.

Съвместните проверки на контролните органи са в ход на територията на цялата столица. При акцията са иззети над 30 флакона с райски газ, компетентните институции са съставили осем акта на длъжностни лица в три заведения за различни нарушения, установени при проверките – за съхраняване на храни с изтекъл срок на годност, за неиздаване на фискален бон и др.

Пред нощен клуб в Студентски град служителите на реда извършили проверка на микробус, в който установили трима пълнолетни мъже, които „дишали“ райски газ. Оттам били иззети и два флакона по 2 кг, съдържащи райски газ.

В непосредствена близост е проверен и паркиран автомобил, в който имало двама мъже като в колата били открити 29 флакона райски газ с различна разфасовка. По двата случая се води преписка.