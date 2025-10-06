Шаман и Екатерина Мизулина: Коя е новата звездна двойка на Путин?

Единият е прокремълска поп звезда, чиято музика е описана като неофициален саундтрак към руската война в Украйна, а другият е главен информатор на Москва.

Заедно Ярослав Дронов, по-известен с артистичния си псевдоним Шаман, и Екатерина Мизулина, ръководител на цензурната организация „Лига за безопасен интернет“, са новата влиятелна двойка на Русия. С младежкия си външен вид и безспорна лоялност към президента Путин, те са почитани от държавните медии, а някои дори им вещаят кариери във висшата политика.

И двамата се издигнаха на видно място от началото на пълномащабното нахлуване на Москва в Украйна, докато Кремъл се стреми да прочисти Русия от западните културни влияния. Първият хит на Шаман, „Let’s Rise“, песен за руски военни „герои“, които жертват живота си за „победата“, беше издаден в навечерието на нахлуването. През 2022 г. той се появи с Путин на концерт в Москва, за да отбележи анексирането на четири украински региона.

Устремени към политиката

33-годишният Шаман и 41-годишната Мизулина наскоро основаха нова политическа партия, наречена „Ние“ - само седмици след като се целунаха на сцената, за да обявят, че са във връзка. Партията е кръстена на една от песните на Шаман, помпозна ода за руската нация, която съдържа текста: „Бог е с нас! Завинаги обединени в кръвта ни!“. Видеоклипът към песента, в който Шаман марширува около Червения площад в черна кожа и с лента в цветовете на руското знаме, е сравняван от критиците с нацистка пропаганда.

Шаман каза, че е подарил политическата партия на Мизулина за рождения ѝ ден, което предизвика спекулации, че това е странен рекламен трик. Те отпразнуваха създаването ѝ миналата седмица на среща с членове на младежки групи на Кремъл в Коломна, град близо до Москва.

„Партията „Ние“ съществува. Това не е шега“, каза Шаман.

Точната роля на партията във внимателно управляваната политическа система на Путин все още не е ясна. Евгений Доможиров, опозиционен политик в изгнание, обаче я описа като „партия на руския фашизъм“ и предположи, че тя може да бъде използвана от Кремъл като отдушник за енергията на провоенните хардлайнери.

През август Шаман, чийто публичен имидж е смесица между офицер от SS и жизнерадостен член на момчешка група, пътува до Пхенян, за да свири за Ким Чен Ун на концерт в чест на 80-годишнината от освобождението на Корейския полуостров от японското колониално управление. Той развяваше руските и севернокорейските знамена и носеше дървен кръст, въпреки че християнството е забранено при режима на Ким.

Той е изнасял представления и за руски войски в окупирана Украйна и е класифициран от Киев като заплаха за националната сигурност на Украйна.

Алла Пугачова, най-известната руска поп певица, заяви наскоро, че Шаман един ден може да стане депутат или дори министър на културата на Кремъл. 76-годишната Пугачова, която се противопоставя на войната и живее в изгнание, е била ментор на Шаман, когато той е бил малко известен участник в телевизионно шоу за таланти.

„Болезнено ми е да го гледам сега, разбира се. Парите триумфираха над доброто“, каза тя наскоро пред опозиционен журналист от дома си в Латвия.

В Русия има прецедент за преминаване от шоубизнеса към политиката. Йосиф Кобзон, изключително популярен певец от съветската епоха, беше депутат от управляващата партия „Единна Русия“ на Путин и подкрепяше военните действия на Москва в Крим и Донбас преди смъртта си през 2018 г.

Мизулина и Путин - имаме ли връзка?

Мизулина, дъщеря на Елена Мизулина, известен пропутински депутат, е изпращала доноси срещу повече от 300 души, включително блогъри, журналисти и музиканти, според „Вьорстка“. Жертвите ѝ обикновено са принуждавани да се извиняват публично или са осъждани съгласно драконовските закони за цензура по време на войната в Русия. Тя изпитва особена ненавист към руския рап, който описва като „машина за създаване на екстремизъм“.

Някои украински медии твърдяха миналата година без доказателства, че Мизулина е във връзка с Путин. Подобно на много прокремълски фигури, Мизулина е учила на Запад. В официалната ѝ биография на уебсайта на руската гражданска камара се посочва, че е завършила Училището по ориенталски и африкански изследвания (Soas) през 2004 г. със специалност история на изкуството и индонезийски език. Източник от Soas обаче заяви, че е напуснала училището, преди да завърши обучението си.

Тя подкрепи забраната на Кремъл за „екстремистки идеологии за хора без деца и ЛГБТ“, които според официални лица са заплаха за бъдещето на Русия, а наскоро един критик я определи като „барби-робот“.

Въпреки силната реклама на Шаман от руските държавни медии, истинският мащаб на неговата популярност е неясен, като миналата година имаше съобщения, че редица представления в провинцията са били отменени поради слаби продажби на билети.

Двойката се превърна в обект на омраза за руснаците, които се противопоставят на Путин.

„Ако Шаман и Мизулина решат да имат деца, тогава Антихристът ще дойде на този свят“, написа наскоро Pezduza, сатиричен руски акаунт в социалните медии.