Желязков: Балканите са люлка на турболенция и предизвикателства

Премиерът откри форум на главните прокурори, който се провежда в София

06.10.2025 | 13:10 ч. 32
"Международното сътрудничество в областта на ефективното правоприлагане е от огромно значение, особено в регион като Балканите - люлка на турбуленция и предизвикателства, но и място на големи възможности", заяви премиерът Росен Желязков при откриването на Четвъртия форум на главните прокурори на балканските държави, който се провежда в София. 

Форумът има за цел да затвърди доброто сътрудничество между прокурорите от Балканския полуостров по наказателноправни въпроси, превенцията и противодействието на трансграничната организирана престъпност, на трафика на наркотични вещества, оръжия и нелегалната миграция.

Премиерът изтъкна ролята на многостранното сътрудничество, включително в сферата на ефективното правоприлагане за постигането на устойчиво развитие, за защитата на демокрацията, човешките прави и за отстояване върховенството на правото. "Това е единствената предпоставка за възпиране, превенция и ефективно противопоставяне на зловредни действия", добави още Желязков. 

Министър-председателят открои прекрасното сътрудничество между България и Турция по отношение на противодействието на нелегалната миграция. Премиерът Желязков поздрави представителите от Западните Балкани и по-специално от Албания и от Косово за усилията им за борба с организираната престъпност. Министър-председателят отбеляза, че действията в тази посока са от значение не само за региона, но за цяла Европа.

Желязков акцентира върху киберпрестъпността и необходимостта да се противодейства на опитите за кибермоделиране на обществени отношения, тъй като именно Балканите са подложени на най-силното хибридно въздействие в момента.

Росен Желязков форум нелегална миграция киберсигурност Балкани
