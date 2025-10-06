МРРБ ще иска финансова помощ от ЕС за Бургас, Царево и Елените

Министрите на вътрешните работи Даниел Митов и на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов проведоха работна среща във връзка с първите процедури по възстановяване на щетите от обилните валежи през последните дни.

Най-тежко засегнатите места са в Област Бургас - курортното село Елените беше отнесено от потопа, който взе и човешки жертви, тежки са щетите в Царево, водата причини щети и в Бургас.

С официално писмо заместник-министърът на МРРБ Юра Витанова инициира започването на процедура по фонд „Солидарност“ на ЕС за Югоизточния регион. Ангажимент на структурите на МВР ще бъде да изготвят обобщена информация за първичните оценки на щетите и допустимите разходи. От МРРБ ще бъде изготвена документацията, с която страната ни да кандидатства за подпомагане по фонда.

В хода на работната среща беше обсъдена и координацията между „Пътна полиция“ и АПИ по въвеждане на временна организация на движението във връзка с ремонтни дейности по магистралите и облекчаване на трафика в съответните участъци.

Фонд „Солидарност“ е основният инструмент на ЕС за подпомагане на възстановяването от природни бедствия и е израз на солидарността на ЕС. Той дава възможност Съюзът да предоставя ефективна подкрепа на дадена държава — членка на ЕС (или страна кандидатка), за да ѝ помогне да се справи с последиците от голямо природно бедствие (наводнение, горски пожар, земетресение, буря или суша).

„Обстановката в страната е сравнително спокойна. Имаме 30 произшествия, на които реагират екипите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН), от които 8 са свързани с отстраняване на паднали дървета и отводняване на различни обекти", съобщи директорът на ГДПБЗН главен комисар Александър Джартов и уточни, че за момента няма усложняване на оперативната обстановка.

Екипите на пожарната продължават да работят по отстраняване на отломките от наводнението в к.к. Елените.

Джартов увери, че пожарните екипи са мобилизирани, има подсилено дежурство, техниката е в изправност, като през нощта включително ще има патрулиране в тези райони, където има обявен червен код, така че да може своевременно да постъпва информация къде има проблеми и да се реагира.

Усложнената обстановка в Трънско постепенно се нормализира, добави Джартов. „Към настоящия момент имаме 51 населени места, които са без електрозахранване, а всички паднали дървета, които възпрепятстваха движението на територията на община Трън, са премахнати и има достъп до всички населени места. Възстановено е и водоснабдяването за града", каза той и уточни, че за момента не се налага евакуация.

Местните власти имат готовност да пристъпят към евакуация, ако се наложи такава, увери още директорът на ГДПБЗН.

На въпрос, отправен към директора на Главна дирекция „Национална полиция" (ГДНП) главен комисар Захари Васков относно случая в к.к. Елените работи ли ГДНП във връзка с незаконно строителство, той отговори така: „Във връзка с каквото и да е на Елените в момента компетентните институции извършват проверки. ГДНП би се включила на един по-късен етап."

От днес в Елените е абсолютно ограничено и забранено движението на граждани, съобщи Васков. „Обезпечен е целият район с екипи на жандармерия и полиция. Засега това ще остане до сряда, когато ще заседава Кризисният щаб, за да се вземе решение относно евентуално отпускане на мерките", обясни той.

Към момента има данни за евакуирани около 200 човека, от които около 100 са пожелали да отидат при техни близки и познати, останалите са настанени в хотелски комплекси в Св. Влас и в Несебър, каза още директорът на ГДНП.

Васков отправи призив към хората да спазват указанията на органите на МВР, защото това е изцяло в защита на тяхното здраве и живот. „На следващ етап е по важност имуществото", заключи той.IБГНЕС