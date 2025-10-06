Борисов за твърденията на WSJ: Сложил ли е на тезгяха "Лукойл" и "Балкански поток"?

"Поканиха ме на среща с Тръмп-младши, с когото проведох работен обяд в София. Отидох, видяхме се, спомнихме си добри времена и си отидох. Какъв скандал има тук при положение, че и днес сме платили един милион и петдесет хиляди на "Боташ". Защо не питате как е подписан този договор", заявява Бойко Борисов в интервю за Николай Бареков, публикувано на Фейсбук страницата на политическа партия ГЕРБ във връзка с публикация на в. “Уолстрийт Джърнал“ (The Wall Street Journal).

По думите на Борисов, Тръмп-младши не е предлагал никаква оферта. Лидерът на ГЕРБ отрече да е поставял условие, че трябва да оправят негови съюзници, санкционирани по "Магнитски". "От моя страна разказах какво ни правиха опонентите - арестуваха ни, държаха ни по килиите, чегъртаха ни. Разказах как сложиха "Магнитски" на човека, който ни вкара в Европейския банков съюз и еврозоната, посочва още в интервюто лидерът на ГЕРБ за Владислав Горанов. Не съм споменавал Пеевски, казва Борисов.

"Аз винаги промотирам "Балкански поток". Баща му ми разреши да го направя и не позволи - президентът Доналд Тръмп, България да бъде обиколена, да мине през Гърция, Турция, Италия. И му казах - ето това сме направили, вече работи и дава по 900 милиона на година печалба", обясни Борисов.

Той е категоричен, че на срещата с Тръмп-младши не е ставало въпрос за "Лукойл". Как ще предлагам "Лукойл", пита лидерът на ГЕРБ във видеото. "Единствените, които са идвали при мен да говорят за "Лукойл", са Кирил Петков, Николай Денков и тази компания. И бяха хванали един бивш офицер от една централа на посолството да купуват "Лукойл", посочва още Борисов в интервюто. "Аз съм сядал повече пъти пред камината в Белия дом в САЩ, отколкото Кирил Петков е бил в Министерския съвет", коментира още Бойко Борисов.

Според публикацията на в. “Уолстрийт Джърнал“ тази пролет Джентри Бийч* казал на лицата, с които контактува в България, че Тръмп-младши скоро ще посети столицата София, а синът на президента наистина пристигна през април, като част от обиколката му в Източна Европа.

"Бившият български премиер Бойко Борисов, който все още е най-властният мъж в България, съзря възможност – рекламата на тръбопровода и други български активи могат да му осигурят среща с американския президент, с който той се срещна през 2019 г. Освен всичко останало, Борисов се опитва да потърси облекчаване на санкциите по Закона "Магнитски" за някои от най-близките му сподвижници", пише в. “Уолстрийт Джърнал“.

Борисов се присъедини към Тръмп-младши на обяд с ръководители на крипто компанията "Нексо", които бяха поканили сина на президента да изнесе реч, припомня изданието. "Там бившият премиер каза на Тръмп-младши колко много уважава баща му и предаде желанието си за американски инвестиции в тръбопровода, изваждайки хартиена карта, но говореше посредством преводач на претъпканата маса, разказаха присъствали. Тръмп-младши беше объркан от разговорите за тръбопровода и даде ясно да се разбере, че не проявява интерес към него, сподели близък до него човек", се казва в материала на в. “Уолстрийт Джърнал“.

Според изданието оттогава между настоящите и бивши български държавни представители се говори, че Бийч е надценил връзките си с Тръмп-младши.

*Джентри Бийч е приятел от колежа на първородния син на американския президент Доналд Тръмп – Доналд Тръмп-младши. Той предизвика объркване в чужбина с ухажванията си на чуждестранни политици и бизнесмени, за привличане на инвестиции в минната индустрия, петролопроводи и недвижими имоти, уточнява в. “Уолстрийт Джърнал“./БТА