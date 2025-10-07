Проф. Темелкова: Точните науки затрудняват студентите и бизнесът страда

Висшето образоване все повече задълбочава връзката между образование и бизнес организациите. Дефицитът на трудовия пазар е свързан със специфични липси на определени кадри.

“Това е свързано от една страна с отлива на кандидат-студентите през последните 10 години от специалности, свързани с инженерните науки”, заяви ректорът на Висшето училище по телекомуникации и пощи проф. д-р Миглена Темелкова.

Според нея изучаването на предмети като математика, физика и електротехника във висшето образование затруднява младежите.

Липсата на специфични кадри

"От друга страна този дефицит на специфични кадри е свързан с тромавата процедура, през която трябва да преминат университетите, за да пуснат на пазара нова специалност. Акредитация за специалност надминава 2 години. Въвеждането на повече часове математика и специфичните точни науки е важно", допълни проф. д-р Темелкова в специалния мулти-платформен проект на Bulgaria ON AIR "Бъдещето: Пазарът на труда и еврото".

Тя е на мнение, че липсата на матура по математика ще доведе до последствия както за обществото, така и за икономиката.

Проф. Темелкова се надява скоро такава матура да бъде реализирана, “защото ние продължаваме да страдаме от фундаментални знания по математика, което пречи на производството на качествени инженери”.

Тя добави, че бизнесът е много прагматично ориентиран и съсредоточен, защото той страда от тази драстична липса на кадри. “А бизнесът инвестира в технологии, той привлича студентите в реални стажове и практики в самите фирми. Надеждата на бизнеса е, навлизайки по този начин, да привлече кадри за работните места, които са празни в компаниите", коментира ректорът.

Като става въпрос за глобални компании - “държавата отсъства, а тя може много успешно да присъства и да влияе върху ефективността на релациите не само във висшето образование, а и в средното образование", подчерта проф. Темелкова.

Гледайте целия разговор във видеото.