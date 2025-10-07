Дончев: Повечето бедствия са комбинация между стихиите и човешката глупост

Вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев заяви, че големият проблем при бедствието в Елените е, че за едно и също място отговарят много институции - от Дирекция "Строителен контрол" през Общината до Министерството на околната среда и водите.

“Макар че е логично да има отговорност, когато отговарят повече институции, понякога се случва както в конкретния случай”, каза вицепремиерът и добави, че "повечето бедствия са комбинация между стихиите на природата и човешката глупост".

Според Дончев единствените мерки, които могат да се вземат в подобна ситуация, са да се помогне на хората, но "умните мерки са превенция".