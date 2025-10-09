IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Лоши са условията за туризъм в планините

Няма регистрирани инциденти през изминалото денонощие

09.10.2025 | 09:30 ч. Обновена: 09.10.2025 | 09:38 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

В зоната над 1800 метра има малка снежна покривка. Времето е ветровито, а на много места – мъгливо.

Няма регистрирани инциденти в планините през изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология над планините облачността ще бъде по-често значителна, на места с валежи от сняг, под 1800 метра – от дъжд. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 2°.

 

ПСС планини условия за туризъм
