Момиче на 9 години е блъснато на пешеходна пътека в Бургас

Детето е получило контузия на главата и на лявата лакетна става

10.10.2025 | 11:47 ч. 13
Снимка: БГНЕС

47-годишен шофьор блъсна с управляваната от него кола 9-годишно дете на пешеходна пътека в бургаския квартал „Сарафово”. Инцидентът е станал около 17.10 часа в четвъртък на улица „Ангел Димитров”.

Шофьорът е блъснал пресичащото момиче, съобщи Нова телевизия. Вследствие на удара детето е получило контузия на главата и на лявата лакетна става. Няма опасност за живота му. Момичето е откарано за преглед в УМБАЛ - Бургас. Полицията разследва инцидента.

дете пешеходна пътека Бургас
