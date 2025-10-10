Момиче на 9 години е блъснато на пешеходна пътека в Бургас

47-годишен шофьор блъсна с управляваната от него кола 9-годишно дете на пешеходна пътека в бургаския квартал „Сарафово”. Инцидентът е станал около 17.10 часа в четвъртък на улица „Ангел Димитров”.

Шофьорът е блъснал пресичащото момиче, съобщи Нова телевизия. Вследствие на удара детето е получило контузия на главата и на лявата лакетна става. Няма опасност за живота му. Момичето е откарано за преглед в УМБАЛ - Бургас. Полицията разследва инцидента.