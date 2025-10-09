IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Дмитрий Медведев пристигна на посещение в Северна Корея

Той ще присъства на тържествата в Пхенян по случай 80-ата годишнина от основаването на КТП

09.10.2025 | 07:25 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Бившият руски президент Дмитрий Медведев пристигна на посещение в Северна Корея, предаде ТАСС, като се позова на свой кореспондент на място.

В качеството си на председател на управляващата в Русия партия "Единна Русия", Медведев оглавява нейна делегация, за да присъства по покана на Централния комитет на Корейската трудова партия (КТП) на тържествата в Пхенян по случай 80-ата годишнина от основаването на КТП.

Годишнината се пада в петък. Управляващата в Северна Корея партия е оглавявана от държавния ръководител Ким Чен Ун.

В Пхенян са очаквани още чуждестранни гости, сред които китайският премиер Ли Цян и генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам, отбелязва БТА.

Дмитрий Медведев Северна Корея Пхенян Русия
