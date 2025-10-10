Amazon брои рекордните $40 млн. за документалката за Мелания Тръмп

Amazon MGM Studios хвърли истинска бомба – компанията обяви, че на 30 януари 2026 г. ще пусне ексклузивно по кината документалния филм "Мелания" („Melania“). Лентата е посветена на първата дама Мелания Тръмп – едновременно поляризираща и мистериозна политическа фигура – и е режисирана от Брет Ратнър, създателя на „Rush Hour“, чиято кариера бе прекършена от обвинения в сексуални посегателства по време на движението "#MeToo". Според източници, за правата Amazon е платила колосалните 40 милиона долара – сума, нечувана за документално кино, пише Variety.

Към новината беше споделена и първа снимка от филма – Мелания гледа през прозореца на SUV, втренчена в самолетна писта.

Официалното описание обещава „безпрецедентен достъп до 20-те дни преди президентската инаугурация през 2025 г. – през очите на самата първа дама в очакване.“ Зрителите ще могат да „надникнат в света на Мелания Тръмп, докато тя дирижира плановете за церемонията, лавира в сложния преход към Белия дом и се връща към публичния живот със семейството си.“ Студиото твърди, че разполага с „ексклузивни кадри“ от ключови срещи и лични разговори. Известно е, че сред присъствалите на встъпването в длъжност на Доналд Тръмп е бил и самият Джеф Безос, собственикът на Amazon.

След прожекциите по кината „Melania“ ще излезе и в стрийминг платформата Prime Video. Паралелно Amazon подготвя и трисерийно продължение – документална поредица, която проследява Мелания по пътя ѝ между "Trump Tower" в Ню Йорк, имението "Mar-a-Lago" във Флорида и Вашингтон, където съпругът ѝ пое властта след победата на президентските избори през 2024 година.

Проектът бележи завръщането на Брет Ратнър, който не е работил по големи холивудски продукции от 2017 г., когато шест жени го обвиниха в сексуални злоупотреби в публикация на Los Angeles Times. Тогава Warner Bros. прекрати договора си с него. Ратнър отрича обвиненията. Сред предишните му заглавия са „Tower Heist“, „Red Dragon“ и „Money Talks“.

Документалният филм е създаден с активното участие на самата Мелания Тръмп, която фигурира и като продуцент.

