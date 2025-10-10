Стикерите за преминат технически преглед ще бъдат заменени с електронни

От транспортното министерство съобщиха, че стикерите за преминат технически преглед на автомобилите ще бъдат заменени с електронни. Това става с промени в Наредба № Н-32, съобщиха от ведомството. Документът е публикуван днес за обществено обсъждане. Мнения ще могат да бъдат давани до 9 ноември, сочи справка на електронния портал за обществени консултации на Министерския съвет.

Измененията идват след окончателното становище на Върховния административен съд, който отмени издаването на физически стикери на автомобилите. В съответствие с европейската Директива 2014/45, хартиените документи ще бъдат заменени с електронни удостоверения. Това ще улесни трансграничните проверки и ще подобри проследимостта на извършените технически прегледи чрез единна информационна система.

За да се гарантира сигурността, при прегледите ще продължи да се използва устройство за цифрова идентификация на автомобила – чрез VIN номер, рама и километропоказател. С промените се намалява и административната тежест за пунктовете за технически прегледи – отпада задължението за разпечатване, сканиране и съхранение на хартиени документи, както и за уведомяване на Изпълнителната агенция “Автомобилна администрация“ при липса на стикери.

“Край на стикерите и бюрокрацията. Вече няма нужда да лепим, късаме и пазим хартийки – всичко ще бъде в електронен формат. Това е малка, но важна крачка към модерна и дигитална държава, в която гражданите получават бързи и честни услуги,“ каза вицепремиер и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

Сред мотивите на МТС за промените са, че след като документите от извършени прегледи са изцяло и само електронни и предвид наличните методи за проверка за издадени фишове, актове и наказателни постановления, наличните методи за проверка на закупени винетки, наличните методи за проверка на заплатена застраховка "гражданска отговорност" е излишна тежест (включително финансова) за собствениците на МПС да залепят каквито и да е стикери на стъклата на автомобилите.