Желязков посети пострадалото ваканционно селище Елените

Министър-председателят Росен Желязков посети пострадалото от наводненията ваканционно селище Елените.

В страницата на Министерски съвет се посочва, че инженерен екип от Държавното предприятие “Язовири и каскади” към Националната електрическа компания (НЕК) ще обследва корекцията на реката, която е направена във вилното селище Елените.

Също така още от днес над 60 хиляди литра вода ще бъдат осигурени за питейните нужди - те са от държавния резерв за хората в Свети Влас и Елените. “Това е необходимо заради замърсяване на водата към този момент”, се казва още в съобщението на МС.

“Държавата ще събере годни доказателства за нуждите на правосъдието по случая “Елените”, каза премиерът Росен Желязков по-рано днес край хасковското село Конуш, където откри реконструирания магистрален напоителен канал М-1.