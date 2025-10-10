IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 90

Желязков посети пострадалото ваканционно селище Елените

60 хил. литра вода ще бъдат осигурени за питейните нужди

10.10.2025 | 17:22 ч. 6
Министерски съвет, Facebook

Министерски съвет, Facebook

Министър-председателят Росен Желязков посети пострадалото от наводненията ваканционно селище Елените.

В страницата на Министерски съвет се посочва, че инженерен екип от Държавното предприятие “Язовири и каскади” към Националната електрическа компания (НЕК) ще обследва корекцията на реката, която е направена във вилното селище Елените.

Също така още от днес над 60 хиляди литра вода ще бъдат осигурени за питейните нужди - те са от държавния резерв за хората в Свети Влас и Елените. “Това е необходимо заради замърсяване на водата към този момент”, се казва още в съобщението на МС.

Свързани статии

“Държавата ще събере годни доказателства за нуждите на правосъдието по случая “Елените”, каза премиерът Росен Желязков по-рано днес край хасковското село Конуш, където откри реконструирания магистрален напоителен канал М-1. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Росен Желязков Елените посещение Министерски съвет наводнение държавен резерв питейна вода
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem