Криминалната армия на Русия: Престъпници извършват саботажи вътре в Европа

Защо да се хабят елитни шпиони, когато дребните престъпници ще свършат работа? Ново проучване разкрива как Москва възлага саботажи и убийства в цяла Европа на банди и затворници.

Русия е извършила или е направила опит за 110 атаки на европейска земя от 2022 г. насам, като много от тях са били проведени не от шпиони, а от престъпници. След като оперативните ѝ служители бяха изгонени, Москва сега се обърна към затвори, банди и уязвими общности, за да извършва саботажи, палежи и дори целенасочени убийства, за да дестабилизира континента.

Новопубликувано съвместно проучване „Връзката между престъпността и тероризма на Русия“ от Международния център за борба с тероризма (ICCT) и GLOBSEC показва, че престъпността е в основата на външната политика на Москва. Русия превръща подземния свят на Европа в бойно поле. Новобранците вече не действат самостоятелно – те биват въоръжени като инструменти на държавната политика.

UNITED24 Media разговаря с Доминика Хайду, редактор и съавтор на доклада, която подчерта, че Западът трябва да извлече тежки поуки от опита на Украйна, за да разруши цялата екосистема от хибридни операции на Русия.

„Страните от ЕС остават твърде бавни, реактивни и предпазливи в отговор на хибридната война, дори когато Русия става все по-агресивна. Ако това не се промени, ще загубим“, предупреждава Хайду.

Една стара съветска поговорка отразява тази дълбоко вкоренена руска перспектива за закона и реда: „Законът е като телефонен стълб – не можеш да го прескочиш, но винаги можеш да го заобиколиш.“

От останките на СССР

Съветският съюз функционираше на базата на сива икономика. Когато се разпадна, институционализираната корупция и престъпността метастазираха. До 1994 г. Русия беше дом на над 500 престъпни банди, контролиращи приблизително 40 000 бизнеса.

В началото на 2000-те години силовиците – бивши служители на КГБ, военни и служби за сигурност на Путин – затегнаха хватката си върху държавата. Анализаторите нарекоха режима на Путин „милитокрация“ – правителство, изградено от мъже в униформи. Междувременно мафията не беше изтласкана настрана, а се присъедини.

Организираната престъпност на държавно ниво само се е увеличила оттогава. Руските университети вече дори включват избягването на санкции в учебните си програми, според доклада.

Москва е въоръжила затворниците си във войната си срещу Украйна, разменяйки присъди за служба на фронтовата линия. „Връзката между престъпността и тероризма на Русия“ подчертава как Кремъл сега вербува престъпници, за да извършват мръсната си работа в цяла Европа.

Картографиране на атаки срещу Европа

Между 1 януари 2022 г. и 31 юли 2025 г. в цяла Европа са идентифицирани 110 инцидента, свързани с Русия; 89 от тях са били успешни, докато 21 заговора са били осуетени.

В забележителен случай американските и германските разузнавателни агенции осуетиха руски план за убийството на Армин Папергер, главен изпълнителен директор на Rheinmetall, водеща германска отбранителна компания, която доставя военно оборудване на Украйна. Броят на осуетените заговори може да бъде значително по-висок поради оперативната сигурност на разузнаването, се казва в доклада.

Една четвърт от атаките са били свързани с палеж и експлозии, следвани от вандализъм и саботаж. Нападенията обаче варират като цяло, включително заговора за убийство на главния изпълнителен директор на германския производител на оръжие Rheinmetall, поставянето на запалителни устройства в товарни самолети и оскверняването на паметници.

Докладът установява, че почти половината от всички инциденти са се случили през първата половина на 2024 г., което разкрива рязка ескалация след две години война в Украйна.

Полша оглавява списъка – тя е най-силно засегната, като там са се случили 20 инцидент от 2023 г. насам. Те са значими както по мащаб, така и по тежест. Като ключов доставчик на военна помощ за Украйна, тя е претърпяла близо една трета от всички палежи. Целите включваха най-големия търговски център във Варшава, голяма верига магазини за железария и опити за саботаж за взривяване или дерайлиране на влакове, превозващи военна помощ за Украйна.

Франция преживя вълна от вандализъм и нарушения на уличното движение, най-вече през лятото на 2024 г., особено около Олимпийските игри в Париж – в точно съответствие с докладите за плановете на Кремъл да провали игрите.

Ударите на Германия бяха още по-сериозни: два опита за убийство и пет палежа или експлозивни атаки.

Балтийските държави, особено Естония, се превърнаха в огнища на различна тема. Много инциденти бяха фокусирани върху паметници на независимостта или съветската епоха, разпалвайки напрежението между етническите мнозинства и рускоезичните малцинства. Подобни тактики се появиха в схеми за противопоставяне на латвийци срещу беларуски бежанци. Регионът също се сблъска с нашумели удари, включително палеж на IKEA във Вилнюс.

Тези операции имаха двойна цел: да нарушават обществения живот и да всяват страх, като същевременно директно подкопават военната подкрепа на Европа за Украйна.

Атаките бяха насочени както към гражданска инфраструктура, така и към военни обекти, като например производители на боеприпаси.

„Връзката между престъпността и тероризма на Русия“ не обхваща някои от другите дейности на Русия в „сивата зона“, като например дронове във въздушното пространство на НАТО или саботажа на морски кабел в Балтийско море.

Кой стои зад атаките?

Повечето новобранци бяха мъже – 93%, на възраст от 16 до 59 години, с поразителен дял на хора под 25 години, осем от които все още непълнолетни. Замесените жени често бяха свързани с партньори, вече внедрени в операциите на Кремъл. Докладът установява, че роднинските връзки, приятелствата и сенчестите мрежи на Москва са изиграли огромна роля в привличането на хора.

Хайду казва, че Русия преди е прилагала конвенционален подход, като е използвала свои собствени оперативни работници, както се вижда при отравянето на Скрипал, но „тъй като страните от ЕС са експулсирали над 600 от тях от 2018 г. насам, не са останали толкова много, които да извършват подобни мисии“.

Така че Русия се е обърнала към „аутсорсинг на външни лица – отделни престъпници, социално или икономически уязвими лица или организирани престъпни групи. Те предлагат както работна сила, така и правдоподобно отричане. Организираните престъпни групи са особено привлекателни, тъй като притежават криминално „ноу-хау“ и мрежи“, добавя Хайду.

Базът от хора представляваше смесица от националности – руснаци, естонци, българи, украинци, германци, британци и други. Много от тях имаха двойни паспорти. Едва половината живееха в страните, където са извършвали атаките си. Свързаните с Кремъл елити използват втори паспорти, за да внасят мръсни пари в Европа и да финансират войната – същата тактика подпомага вербуването.

Стратегията е двойна: аутсорсингът на саботаж в чужбина затруднява проследяването до Москва, докато икономическите трудности в Източна Европа улесняват купуването. Някои молдовци приемаха работа за едва 58 долара. Парите бяха основният мотиватор. От 131 извършители само 23 имаха прокремълски възгледи. Заплащането варираше от дребни под 10 долара до над 10 000 долара. Повече от половината знаеха точно за кого работят.

Голям дял от тях са били престъпници. Над една четвърт са имали предишни досиета – дребни кражби, трафик на наркотици, организирана престъпност, дори убийства. Бандите често са осигурявали „пехотинците“, предлагайки на Москва слоеве на дистанция и правдоподобно отричане – метод, който Русия отдавна е усъвършенствала чрез пропагандатори, частни военни организации и сега престъпни мрежи.

Някои случаи са като криминални трилъри: контрабандист с двойна естонско-руска връзка, дълго работещ под надзора на ФСБ, е бил използван, за да предизвика саботаж в Естония. Палежът на Музея на независимостта в Латвия е бил координиран от латвийска затворническа килия.

Осем новобранци са имали връзки с крайнодесни екстремистки групи, особено с неонацистки кръгове. В три от тези случаи крайнодясната идеология се е сливала директно с прокремълските цели. Един германец, бивш боец ​​в т. нар. Донецка народна република, е планирал да удари критична инфраструктура и военни обекти.

Способни агенти са подкрепени от дългогодишни престъпни мрежи. Някога използвани за контрабанда, сега те проучват слабите места на Европа. Кремъл няма да се откаже от инструментите, които му купуват отричане и човешка сила.

Вместо това, заключава докладът, тези операции полагат основите за по-сериозни кампании по време или преди следващата пълномащабна война на Русия.