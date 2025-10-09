Сакскобургготски продаде вилата си в Баня на Георги Самуилов за 2,5 млн. лв.

Симеон Сакскобургготски продаде царската вила в град Баня за 2,5 млн. лева, съобщава "24 часа". Имотът е закупен от бизнесмена Георги Самуилов.
Отчисления от продажбата вече са постъпили в община Карлово.
Бившата царска вила е построена през 1929 г. Тя е един от имотите, които царското семейство си върна, малко преди Симеон Сакскобургготски да стане премиер.
Георги Самуилов посочва, че това е частна инвестиция и все още не е решил какво да прави с имота.