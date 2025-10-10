Бащата на Сияна: Колко пари получихте, за да пуснете убиеца на Филип?

"Сияна и Филип: две прекрасни деца с ужасни съдби. Родени в България - тук е така…"
Това написа Николай Попов, бащата на 12-годишната Сияна, която загина при тежка катастрофа преди половин година, в публикация във Facebook. Поводът е 20-ото заседание по делото за смъртта на Филип – момче, прегазено на пешеходна пътека в София.
„Филип беше прегазен на пешеходна пътека в София от дрогиран и пиян кретен. Този човек е изключително опасен, защото продължава да се дрогира и е на свобода“, пише Попов.
Посочва, че въпреки че е „освободен“ под домашен арест, обвиняемият Петър Тодоров се разхожда спокойно по улиците и дори демонстрира провокативно поведение в социалните мрежи.
"Въпреки че е „освободен“ под домашен арест, Петър Тодоров съвсем спокойно се разхожда по улиците, пише от профила си във Facebook на родителите на Филип, публикува голи женски задни части и продължава да се гаври с жертвите си", пише още той.
В поста си Попов прави паралел и с трагедията на собственото си семейство – смъртта на дъщеря му Сияна, убита от Георги Александров.
„Георги уби Сияна. Не се обади на 112. Не слезе да помогне на умиращото ми дете и дядо ѝ, който е агонизирал повече от час, докато дойде линейка“, припомня той, подчертавайки, че това се потвърждава от 16 свидетели по делото.
По думите му Александров дори не е направил опит да извика помощ, но веднага е позвънил на работодателя си, за да „покрият инцидента“.
„Лично видях Георги на мястото на катастрофата – да пие кафе. Кафе, след като уби дете на 12 години и направи дядо ѝ инвалид“, пише Попов.
Той разказва и за реакцията на шофьора, убил Филип – вместо да помогне на момчето, мъжът оглеждал щетите по колата си, докато „кръвта на детето изтича по асфалта“.
„Толкова за „справедливия“ български съд… Колко пари получихте, за да пуснете убиеца на Филип?“, завършва поста си Николай Попов.