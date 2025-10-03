Бащата на Сияна: Млад мъж загина на "Хемус", намушкан от мантинела

Мантинелата, която трябваше да спаси живот, се превърна в оръжие. Това написа Николай Попов, баща на загиналата при катастрофа Сияна, във Facebook.

"Загиналият млад мъж на автомагистрала "Хемус" беше само на 33 години. Баща на едно 3-годишно дете.

Не, той не беше пътен убиец. Не беше системен нарушител. Това, че е карал американски автомобил, не го прави такъв. Данни за подобно поведение няма – проверено е.

По предварителни данни скоростта му е била около 107–115 км/ч при ограничение 140 км/ч. Да, валеше дъжд, но повечето автомобили се движеха дори по-бързо. Истинската причина е друга. На това място вече са станали десетки катастрофи, заради липса на отводняване на пътя.

Мантинелата, която трябваше да спаси живот, се превърна в оръжие. Скъсана и неизправна, вместо да поеме удара и всичко да приключи само с материални щети, тя буквално прониза човека и го уби на място. Намушкан от мантинела. Така загина той. Животът му свърши за един миг.

Не, това не беше самоубийство. Него го уби безхаберието и корупцията. Лично видях маркировката на мантинелата – ясно показваше, че е за смяна. Но никой не я беше сменил.

Не хваля никого. Просто съм обективен – има хора, които си вършат работата, и други, които са за затвора. Началникът на Областното пътно управление – София, е за затвора. Още днес ще подам сигнал в прокуратура и до регионалния министър.

Надявам се този път поне да има виновни. Това поредно безобразие не бива да бъде прикрито“, завършва поста си Николай Попов.