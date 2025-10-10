Фон дер Лайен тръгна на нова обиколка на Западните Балкани

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отново тръгва на обиколка и ще посети страните от Западните Балкани. Това ще бъде повод за потвърждаване на подкрепата за тези страни по пътя им към ЕС и за постепенния им достъп до единния пазар, се отбелязва в съобщение на комисията.

Фон дер Лайен ще обсъди със своите домакини Плана на ЕС за растеж на стойност 6 милиарда евро до 2027 година. В понеделник тя ще се срещне в Тирана с президента на Албания Байрам Бегай и с премиера Еди Рама. В същия ден тя ще пътува и до Черна гора за среща с президента Яков Милатович и с министър-председателя Милойко Спаич.

Във вторник в Босна и Херцеговина Фон дер Лайен ще посети мемориала в Сребреница и ще участва в Сараево в срещи с членовете на Председателство на страната и с председателя на Министерския съвет Боряна Крищо.

В средата на седмицата Фон дер Лайен ще посети Сърбия за двустранна среща с премиера Джуро Мацут и с президента Александър Вучич. В същия ден Фон дер Лайен ще бъде и в Прищина за срещи с президента на Косово Вьоса Османи и със служебния премиер Албин Курти. В края на деня председателят на ЕК ще пристигне в Скопие за срещи с президента на Северна Македония Гордана Силяновска, с премиера Християн Мицкоски и с председателя на парламента Африм Гаши.

Очаква се на 29 октомври ЕК да представи годишните си доклади за напредъка на страните, кандидати за присъединяване към ЕС. / БТА