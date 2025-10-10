Очаквано: Ще има втора част на "Майнкрафт: Филмът"

За никого не е изненада – Warner Bros. официално даде зелена светлина на продължението на близо милиардния хит "Майнкрафт: Филмът" ("A Minecraft Movie").

“Майнкрафт 2” вече е в разработка и ще излезе по кината на 23 юли 2027 г., обявиха от студиото.

Филмът ще пристигне около две години след първия “Майнкрафт”, който дебютира през април и буквално взриви боксофиса. Базиран на едноименната мегапопулярна видеоигра, приключението на Warner Bros. и Legendary се превърна мигновено в кино сензация, разбивайки очакванията с 162 милиона долара в Северна Америка и 312 милиона в глобален мащаб само през първия уикенд. Подхранен от по-младата публика, “Майнкрафт: Филмът” остана хит през цялата пролет и завърши похода си с внушителните 957 милиона долара световни приходи. Това го прави втория най-касов холивудски филм за 2025 г., след "Лило и Стич" ("Lilo & Stitch") на Disney (1.03 милиарда).

От Warner Bros. намекнаха, че подробностите за продължението „остават дълбоко заровени в мината засега.“ Режисьорът Джаред Хес ще се завърне и ще съавторства сценария заедно с Крис Галета. Хес стои зад първия филм, в който участваха Джак Блек и Джейсън Момоа – историята проследи група аутсайдери, прехвърлени през портал в кубичен свят, където техен водач е опитният крафтър Стив, изигран от Блек.

Продуценти на “Майнкрафт 2” ще бъдат Мери Пеърънт, Кале Бойтър, Рой Лий, Ерик Маклауд, Кейлийн Уолтърс, Торфи Франс Олафсон и самият Джейсън Момоа.

Първият филм изигра ключова роля в обръщането на късмета на Warner Bros., след поредица от неуспехи като „Жокер: Лудост за двама“ („Joker: Folie à Deux“), „Мики 17“ („Mickey 17“) и „Алто Найтс“ („The Alto Knights“). След тях студиото натрупа впечатляваща поредица от шест последователни касови успеха – включително „Грешници“ („Sinners“), „Последен изход: Кървави линии“ („Final Destination Bloodlines“), „F1: Филмът“ („F1: The Movie“) – дистрибутиран за Apple, „Супермен“ („Superman“), „Оръжия“ („Weapons“) и „Заклинанието: Последно причастие“ („The Conjuring: Last Rites“).

Годината ще завърши с последното заглавие на Warner Bros. – високо оценения от критиците филм на Пол Томас Андерсън с Леонардо ди Каприо ("Битка след битка") “One Battle After Another”, който вече е донесъл 110 милиона долара за две седмици – при бюджет от 130 милиона.