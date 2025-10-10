Кметът на Варна: До ден-днешен не разбирам причината да бъда в ареста

Софийският градски съд решава дали да излезе на свобода кметът на Варна Благомир Коцев. Заседанието започна със забавяне, тъй като новият защитник на Коцев, адвокат Владимиров, пътуваше към столицата. Първоначалният му адвокат, Лулчева, не се яви, тъй като е заявила предварително планирано пътуване в чужбина. Въпреки предложението на прокуратурата делото да бъде отложено, обвиняемият настоя то да се проведе.

Един том с 46 страници представи прокуратурата с нови доказателства. В материалите има 3 разпита, един е на човек с тайна самоличност, има и експертиза на телефон.

В мотивите за пускането на свобода защитата посочи новия разпит пред съдия на бившия зам.-кмет Диан Иванов, който вече твърди официално, че първите му показания са дадени под натиск от служители на Антикорупционната комисия.

Сред мотивите беше и вчерашното решение на Апелативния съд, с което двамата общински съветници, задържани заедно с Благомир Коцев, бяха пуснати под домашен арест с мотив, че е отпаднала необходимостта те да останат в ареста. Това можело да се приложи и към Коцев, твърди защитата.

В четвъртък съдебен състав постанови мярка "домашен арест" за варненските общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев.Тримата са обвинени за участие в организирана престъпна група за корупционни престъпления.

В своя защита пред съда самият Благомир Коцев беше категоричен, че е невинен, съобщава Нова тв.

"Изцяло поддържам защитата си. Наистина и до ден-днешен не разбирам причината да бъда в ареста", заяви той. "Не разбирам защо съм включен в организираната престъпна група, защото не участвам в тези процедури. Делегирал съм тези задължения на зам.-кмет", допълни Коцев.

По повод забавените разрешителни, кметът на Варна направи паралел с наводненията по Черноморието: "Като гледам Елените, си мисля колко правилно сме постъпили ние". Той отново подчерта, че разрешителните не стигат до него, тъй като е делегирал правата на длъжностни лица, а до неговия кабинет достигат само големите проекти.

Кметът на Варна поиска от съда по-адекватна мярка за неотклонение, която да му позволи да бъде със семейството си

"Аз се боря срещу корупцията, не я защитавам", завърши изказването си Благомир Коцев.