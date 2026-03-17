Вашите сигнали: Нова детска градина в София стои празна?

Както всички знаем повече от две десетилетия недостигът на места в детските градини и ясли е сериозен проблем, най-вече в големите градове като София. В края на миналата година Столична община се похвали, че е завършила 11 нови сгради на детски градини през 2025 и строи други 19.

Какво се случва всъщност ни сигнализира в платформата на Helpbook.info наш потребител от район “Красна поляна“: „Преди около две години се разшири детската градина срещу блока. Прекрасната гледка срещу блока от зеленина и дървета беше унищожена напълно. Знам, че местата в детските градини не достигат, но странното е, че в този огромен двор с детски площадки никога няма деца, нито някакво присъствие, дори на децата от старата сграда. Щорите на новата постройка стоят постоянно спуснати, не се наблюдава никакъв живот и присъствие! Моля за изясняване на случая! Като потърпевшо лице особено много ме боли. Явно нещата миришат, но няма кой да ти отговори. Колко деца посещават въпросната градина и защо тя беше разширена, без да се използва? Кой стои зад всичко това?“ (целият сигнал - тук)

В същото време ни сигнализираха за новоизграден детски кът за най-малките в с. Баня. За съжаление изпълнението не гарантира безопасността на децата, тъй като конструкцията е дървена с остри ръбове, необезопасена с меки постелки и твърде тясно пространство. (целият сигнал - тук)

Писаха ни и за детска площадка в район „Слатина“, която има крещяща нужда от ремонт на съоръженията, за да стане отново годна за игра. (целият сигнал - тук)

