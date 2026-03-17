Кой е Али Лариджани, загадъчният стратег в основата на иранската мощ?

Израелският министър на отбраната Израел Кац по-рано съобщи, че Али Лариджани е бил убит, въпреки че иранските власти не са потвърдили смъртта му. От началото на войната Лариджани играеше много по-видима роля от новия върховен лидер Моджтаба Хаменей, който не се е появявал публично, откакто беше назначен на мястото на убития си баща.

От своя страна ръководителят на сигурността беше видян да се разхожда сред тълпи на проправителствен митинг миналата седмица в Техеран, като знак на противопоставяне срещу Израел и САЩ.

Лариджани беше пламенен революционер или идеолог на крайната десница. Той беше продукт на привилегии и произход в страна, където както наследството, така и политическата проницателност са от голямо значение.

Смъртта му, ако бъде потвърдена, би била сериозен удар за Ислямската република, тъй като подкопава позицията на ключова фигура, смятана за способна да съчетава идеология и дипломация.

Прагматик

Лариджани е умел в балансиранетомежду идеологическа лоялност и прагматично държавно управление. Той беше ключова фигура в ядрената политика и стратегическата дипломация на Иран преди войната.

68-годишният политик, известен със спокойния си тон, се смяташе за човек, ползващ се с доверието на покойния Али Хаменей след дълга кариера в армията, медиите и законодателната власт.

През 2025 г., след предишния конфликт с Израел и САЩ, Лариджани беше назначен начело на Висшия съвет за национална сигурност – пост, който вече е заемал почти две десетилетия по-рано – като координираше отбранителната стратегия и ядрената политика.

Впоследствие той стана по-активен и на дипломатическата сцена, посещавайки държави от Персийския залив като Оман и Катар в рамките на предпазливи ядрени преговори, които бяха прекратени заради войната.

“Лариджани е истински вътрешен човек, опитен играч, който познава как функционира системата“, казва за него Али Ваез от Международната кризисна група преди началото на войната.

Кой е Али Лариджани?

Роден през 1957 г. в Наджаф, Ирак, в семейство на влиятелен шиитски духовник, близък до основателя на Ислямската република аятолах Рухолах Хомейни, Лариджани произхожда от семейство с дългогодишно влияние в иранската политика.

Семейството му, понякога описвано с донякъде журналистическа хипербола като “Кенеди на Иран“, се е вплело в тъканта на държавата в продължение на десетилетия. Баща му беше високопоставен шиитски духовник. Братята му са председателствали съдебни, академични и политически институции. Единият брат, Мохамад Джавад Лариджани, става доверен президентски съветник и глас във външната политика; другият Садик, прекарва десетилетие начело на съдебната система, преди да стане председател на консултативния съвет; а трети си извоюва влияние в здравеопазването и висшето образование, пишат медиите в Близкия изток.

Бракът, който сключва на крехката 20-годишна възраст с Фариде Мотахари, дъщеря на близък довереник на аятолах Рухолах Хомейни, го затвърди по-дълбоко в революционния елит. Лариджани във всяко едно отношение е бил отгледан, за да има влияние.

Някои негови роднини са били обект на обвинения в корупция през годините, които те отричат.

Той има докторска степен по западна философия от Техеранския университет.

Ветеран от Революционната гвардия по време на войната между Иран и Ирак, Лариджани по-късно оглавява държавната телевизия IRIB в продължение на десет години от 1994 г., а след това е председател на парламента от 2008 до 2020 г.

През 1996 г. е назначен за представител на Хаменей във Висшия съвет за национална сигурност, а по-късно става негов секретар и главен ядрен преговарящ, водейки преговори с Великобритания, Франция, Германия и Русия между 2005 и 2007 г.

Той участва в президентските избори през 2005 г., но губи от Махмуд Ахмадинеджад, с когото по-късно влиза в разногласия относно ядрената дипломация. По-късно му е забранено да се кандидатира за президент през 2021 и 2024 година.

Завръщането му начело на Съвета за национална сигурност беше възприето като сигнал за консервативен, но прагматичен курс.

Лариджани подкрепи ядреното споразумение от 2015 г. със световните сили, което се разпадна три години по-късно, след като президентът Доналд Тръмп изтегли САЩ от него. През март 2025 г. той предупреди, че продължителният външен натиск може да промени ядрената политика на Иран.

“Не се движим към ядрено оръжие, но ако направите грешка по иранския ядрен въпрос, ще принудите Иран да се насочи натам, защото трябва да се защити“, заявява Лариджани пред държавната телевизия.

Той многократно подчертаваше, че преговорите с Вашингтон трябва да останат ограничени до ядрената тема и защитаваше обогатяването на уран като суверенно право на Иран.

Насилствено потушаване

Лариджани беше сред официалните лица, санкционирани от САЩ през януари за това, което Вашингтон определи като “насилствено потушаване на иранския народ“, след масови протести, избухнали седмици по-рано заради високите разходи за живот.

Според правозащитни организации хиляди хора са били убити при жестоките действия на властите срещу протестиращите. Лариджани призна, че икономическият натиск е довел до протестите, но обвини за насилието външна намеса от страна на САЩ и Израел.