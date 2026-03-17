ПП-ДБ обяви водачите на листите за изборите, вижте ги

Сред имената са Бойко Рашков, Николай Денков, Асен Василев и Надежда Йорданова

17.03.2026 | 17:22 ч. Обновена: 17.03.2026 | 17:23 ч.
Снимка: БГНЕС

Коалицията Продължаваме промяната – Демократична България представи водачите на кандидат-депутатските си листи за предстоящите избори във всички многомандатни избирателни райони в страната.

Сред имената са Бойко Рашков, Николай Денков, Асен Василев и Надежда Йорданова,Ивайло Мирчев, които ще водят листи в ключови райони. Божанков остава извън листите, според Надежда Йорданова за него е било наложено вето от страна на ПП. В листите не и Лена Бориславова, но съпругът й Мирослав Иванов ще е водач на листа в Бургас. Асен Василев ще е водач на листите в Пловдив и Хасково. Николай Денков ще е водач на листите в Благоевград и 23 МИР София. Бойко Рашков пък ще се бори за депутатско място с Бойко Борисов, Румен Радев, Слави Трифонов, Костадин Костадинов, Андрей Георгиев,  Атанас Атанасов. 

Ето и пълния списък с водачите на листи от ПП-ДБ:

МИР 01 Благоевград - Николай Денков

МИР 02 Бургас - Мирослав Иванов

МИР 03 Варна - Павел Попов

МИР 04 Велико Търново - Йордан Терзийски

МИР 05 Видин - Любен Иванов

МИР 06 Враца - Деница Симеонова

МИР 07 Габрово - Богомил Петков

МИР 08 Добрич - Свилен Трифонов

МИР 09 Кърджали - Сабахтин Гьокче

МИР 10 Кюстендил - Георги Стамов

МИР 11 Ловеч - Искрен Арабаджиев

МИР 12 Монтана - Богдан Богданов

МИР 13 Пазарджик - Ивайло Шотев

МИР 14 Перник - Кристина Петкова

МИР 15 Плевен - Богдан Богданов

МИР 16 Пловдив град - Асен Василев

МИР 17 Пловдив област - Йордан Иванов

МИР 18 Разград - Джипо Джипов

МИР 19 Русе - Надежда Йорданова

МИР 20 Силистра - Богомил Петков

МИР 21 Сливен - Татяна Султанова

МИР 22 Смолян - Михал Камбарев

МИР 23 София - Николай Денков

МИР 24 София - Ивайло Мирчев

МИР 25 София - Бойко Рашков

МИР 26 София област - Атанас Славов

МИР 27 Стара Загора - Радослав Рибарски

МИР 28 Търговище - Илина Мутафчиева

МИР 29 Хасково - Асен Василев

МИР 30 Шумен - Айлин Пехливанова

МИР 31 Ямбол - Мирослав Иванов

