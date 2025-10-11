Милен Велчев за бюджета: Не трябва да има свещени крави на този етап

Здравият разум и политическата подкрепа води до добри бюджетни решения. Тази година е трудно да се удържи бюджетът в рамките на 3%. Това заяви Милен Велчев, бивш финансов министър, в ефира на бТВ.

Той отказа да предположи какъв ще е дефицитът в края на годината: „Ако не се затегнат сериозно коланите до края на годината, дори формално няма да влезем в границите на 3-те процента.”

Според него разходите са проблемът в бюджета, а не събирането на приходи. Разходите за заплати и социалните разходи са прекалено раздути, на мнение е Велчев.

„Не трябва да има свещени крави на този етап“, категоричен е бившият финансов министър.

„Вероятно без увеличаване на данъчната тежест няма да мине. Най-целесъобразно е да се повиши ДДС – може би с 2 пункта, до 22%“, каза Велчев, но подчерта, че това е мярка „последна инстанция“. Той се обяви против въвеждането на прогресивно подоходно облагане, като подчерта, че плоският данък и ниските корпоративни ставки са донесли значителни ползи за икономиката.