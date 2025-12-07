Знаци, че той не ви харесва

Когато харесаме някой мъж, започвайки комуникация с него, търсим знаците дали и той изпитва същите емоции към нас. Времето е това, което ни дава възможност чрез различни ситуации да разкрием дали сме в заблуда или той наистина има интерес към нас.

Вижте 7 знака, които показват, че той най-вероятно не ви харесва.

1. Той не е около вас

Това е най-големият знак дали един мъж изпитва интерес към една жена. Да, понякога той може да ви харесва, но напълно да ви игнорира. И все пак, ако наистина ви харесва, той ще намира начин да се върти около вас.

2. Говори с вас за интерес към други жени с лекота

Може би вие двамата разговаряте редовно. Ако той говори с вас за други жени или за връзка с жена спокойно и непринудено, това вероятно е знак, че не изпитва романтичен интерес.

Мъжът може случайно да каже, че друга жена е привлекателна. Но ако забележите, че той не само говори за други жени, а споделя, че харесва някоя повече на физическо ниво или иска да излиза с нея, това е ясен знак, че не ви харесва.

Източник: 7 знака, че той не ви харесва