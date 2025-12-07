Над 900 са жертвите след наводненията в Индонезия

Броят на жертвите на разрушителните наводнения и свлачища на индонезийския остров Суматра надхвърли 900, предаде ДПА, като се позова на Националната служба за борба с бедствията.

Президентът Прабово Субианто, който днес посети една от най-засегнатите от природното бедствие провинции - Ачех, каза, че предстои работа по възстановяването на големи земеделски площи, язовири и жилища.

Националната служба за борба с бедствията съобщи, че броят на жертвите е достигнал 921, а 392 души все още в неизвестност. Около 975 000 души са били принудени да напуснат домовете си. Най-много са загиналите в Ачах – 366. Стотици села в тази провинция остават изолирани понеже много пътищата са сериозно повредени.

Според изчисления на Националната служба за борба с бедствията възстановяването на повредените жилища и обществени съоръжения в провинциите Ачех, Северна Суматра и Западна Суматра ще струва около 3,1 млрд. долара. Правителството обаче засега се въздържа да обяви национална бедствена ситуация, а Прабово увери населението, че държавата разполага с достатъчно средства, за да покрие разходите за възстановяването на щетите.

Разселените жители са изложени на риск от диария, респираторни инфекции и кожни заболявания, а Индонезия страда от недостиг на медицински кадри. "През следващите три месеца ще се нуждаем от около 300 лекари, които да бъдат изпратени в изолираните и отдалечените райони", заяви министърът на здравеопазването Буди Гунади Садикин. (БТА)