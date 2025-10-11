Трифонов: Има държави, в които няма жълти медии, но в България не е така

"Има държави, в които няма жълти сайтове и жълти вестници - не защото няма кой да ги пише, а защото няма кой да ги чете. Например, така е в Швейцария. Е, за добро или за лошо, в България не е така"

Това заяви лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов в пост в социалните мрежи.

„И сега ще ви споделя нещо: за някои хора, които в днешната емоционална говорилня не са разбрали, ще кажа следното - доколкото зависи от мен, аз ще направя всичко възможно, за да могат такива измислици, гнусотии и откровени пошлости да продължат да съществуват. Защото така ние в България разбираме свободата на словото“, написа още той.

„Ще бъда още по-директен и ще се обърна към една част от т.нар. български естаблишмънт. Знам, че ме мразите. И винаги, доколкото зависи от мен, ще правя всичко възможно, за да можете свободно да изразявате омразата си. Защо ли? Защото това ме зарежда и ме прави щастлив. И не се шегувам“, добави Трифонов.