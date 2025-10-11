Украинските военнопленници ще продължат да получават месечни плащания докато са в болница

Президентът на Украйна Володимир Зеленски подписа закон, който гарантира допълнителни плащания на освободените от плен украински военнослужещи, които страдат от заболявания, изискващи дългосрочно болнично лечение, съобщи Укринформ, като се позова на уебсайта на Върховната рада (парламента) на страната.

Украинският премиер Юлия Свириденко благодари на президента Зеленски и на членовете на парламента за приемането на закона за плащанията на освободените от плен военнослужещи.

"Президентът подписа съответния закон - благодаря ви за подкрепата. Благодарна съм на членовете на парламента за приемането на това важно решение за нашите военни", подчерта Свириденко.

"Подкрепата ще бъде предоставена през първите три месеца от рехабилитацията. Преди това такива плащания се отпускаха само на лица, които са ранени и имат сътресения или травми. Много украински военнослужещи, които се завръщат от плен, страдат обаче и от сериозни заболявания, изискващи дългосрочно лечение. Сега държавата гарантира помощ на всеки мъж и жена, които са били в плен. Това е важна стъпка към всеобхватна подкрепа за нашите защитници", подчерта украинският премиер.

Върховната рада на Украйна прие закона на 9 октомври, като 244 депутати гласуваха "за", отбелязва Укринформ.

В закона е предвидено, че украинските военнослужещи, които непосредствено след освобождаването си от плен преминават през стационарно лечение в здравни заведения за повече от 30 календарни дни поради заболяване или нараняване (рана, сътресение на мозъка или осакатяване), които изискват дългосрочни болнични грижи, ще получават допълнително месечно заплащане в размер на 50 000 украински гривни (около 2022 лева).

Плащането ще се извършва през целия период на непрекъснато болнично лечение след освобождаването им от плен, пише БТА.