САЩ: Страната, в която се сбъдват най-големите мечти и най-страшните кошмари

Съединените американски щати. Мястото, където мечтите се сбъдват. Мястото, за което хората бленуват, вярвайки, че им предоставя възможности отвъд пределите на това, което са очаквали или виждали.

Въпреки че пред последните години вече имаме по-реален поглед над живота там, на моменти картината продължава да бъде рисувана старателно с розова боя. Но съществува ли картина без черен цвят?

САЩ от десетилетия се сблъскват с високи нива на престъпност в сравнение с други развити държави. Новинарските канали често ни заливат с информация за масови стрелби, нападения, брутални убийства и други смразяващи кръвта деяния. Побиват ни тръпки, когато четем колко деца биват убивани от родителите си. Или когато до нас достигне история за мъж или жена, хладнокръвно пратени в гроба от най-близкия си.

При тези обстоятелства е неизбежно да си зададем въпроса: „Защо в Америка има толкова много престъпления?“.

Тази загриженост е широко споделена и сред самите американци – близо 60% от пълнолетните в САЩ смятат, че намаляването на престъпността трябва да бъде основен приоритет на правителството.

Данни, публикувани от United Nations Office on Drugs and Crime, показват броя на преднамерените убийства на 100 000 души годишно.

От 2000 г. насам нивата в САЩ се колебаят около 6 убийства на 100 000 души. Пикът е 6,7 през 2001 г., като спадат до 4,4 през 2014 г., но след това отново се покачват до 6,4 през 2022 година. През 2023 г. са се понижили до 5,7.

За същия период в Европа нивата са спаднали от почти 8 убийства на 100 000 души през 2000 г., до малко над 2 — спад с почти три четвърти.

Макар общото равнище на престъпност в страната да е спаднало значително спрямо пика през 90-те години, очевидно САЩ продължават да имат много по-висок процент на тежки престъпления, особено слагане на край на нечий живот, в сравнение с повечето богати страни. Нивата на убийствата в Америка остава около три пъти по-високо от средното за Европа.

Но защо американците са по-склонни да убиват?

Достъпът до оръжия

Една от най-често споменаваните причини за високото равнище на насилствена престъпност в САЩ е изключително широкият достъп до огнестрелни оръжия.

По данни на най-актуалната статистика на World Population Review, от 2017 година, гражданите на Съединените щати притежават около 120,5 огнестрелни оръжия на 100 души – най-високият показател в света и почти два пъти повече от втората по този показател държава. През 2017 г. цивилните в САЩ са притежавали общо приблизително 393 милиона броя оръжия – повече оръжия, отколкото е населението на страната.

За сравнение, САЩ имат под 5% от населението на света, но държат около 40% от всички лично притежавани огнестрелни оръжия в световен мащаб. Към днешна дата, предвид регистрираните криминални прояви отвъд Океана, тенденцията не е понижила – дори напротив.

Лесната достъпност на оръжията улеснява извършването на тежки престъпления и увеличава значително смъртността в страната.

Над три четвърти от всички убийства в САЩ, през първата година на пандемията от COVID-19, са извършени с огнестрелно оръжие. А броят им е скочил с 35% в сравнение с 2019 г., сочи анализ на CDC. Това е най-високото ниво от 1994 г. насам.

Широкото разпространение на оръжия в ръцете на обикновените граждани допринася и за проблема с честите масови стрелби в училища, места за богослужение, търговски центрове и на други обществени места. Въпреки че такива случаи има навсякъде по света, концентрацията в Америка е в пъти по-висока.

Тези трагични инциденти често повдигат въпроса за нужните по-строги мерки срещу оръжията, като мнозина смятат, че законите в САЩ трябва да бъдат затегнати. Въпреки това темата за контрола над опасните огнестрелни вещи е силно политизирана, а опитите за национални реформи редовно срещат сериозни пречки. Исторически в страната е имало временни ограничения – като федералната забрана на нападателни оръжия и пълнители с голям капацитет в периода 1994–2004 г. – но трайни и всеобхватни мерки така и не успяват да получат достатъчна подкрепа в Конгреса.

В световен мащаб притежанието на огнестрелно оръжие варира значително. Повече от 175 държави позволяват на гражданите си да имат такова, макар повечето да налагат строги регулации, като забрана на определени видове. Мексико, Гватемала и Съединените щати са отишли по-далеч, превръщайки правото на притежание в конституционно. В другия край на спектъра са държави като Северна Корея и Еритрея, където гражданската собственост върху оръжия е напълно забранена.

Социално-икономически неравенства и бедност

Друга ключова група фактори за престъпността са социално-икономическите условия.

Съединените щати са държава с изразени неравенства. Масово се наблюдават различия по расови, етнически и доходни линии, които сами по себе си водят до високи нива на бедност в определени общности и сравнително ограничена система за социална сигурност в сравнение с много европейски държави.

Около една четвърт от населението на САЩ живее в тези най-бедни райони, но там се концентрират непропорционално близо 3 от всеки 10 латиноамериканци, почти 4 от всеки 10 афроамериканци и близо половината от коренното население на Америка и Аляска.

Изследвания показват пряка връзка между немотията и насилието.

Областите с най-високи равнища на бедност имат и най-високи нива на убийства с огнестрелно оръжие

И така се създава порочен кръг, в който материалните и финансови липси и престъпността се подсилват взаимно.

Както вече споменахме, пандемията от COVID-19 допълнително утежни социалния стрес в уязвимите общности и това бе съпроводено с рязко покачване на насилствената престъпност през 2020 година. Специалистите отчасти свързват скока с икономическите сътресения и несигурността, засегнали най-бедните прослойки.

Системните неравенства, струпани на едно място – например расизъм, липса на равен достъп до качествено образование, жилища и здравни грижи – също допринасят за високата престъпност в определени групи и райони.

В САЩ насилието засяга непропорционално повече малцинствените и бедни общности. Например, младите тъмнокожи американци (на възраст 10–24 г.) са жертва на убийство с огнестрелно оръжие 21 пъти по-често от своите бели връстници – ужасяваща статистика.

Изследване на Института за икономика и мир констатира, че най-мирните щати се характеризират и с по-добри социални показатели - по-достъпни здравни грижи, по-високо образовано население и по-силна гражданска ангажираност. Това подчертава значението на инвестициите в образование, социални услуги и икономически възможности като част от стратегията за намаляване на криминалните прояви.

С други думи, когато една общност е по-стабилна и просперираща, нейното ниво на престъпност обикновено е по-ниско.

Психично здраве и зависимости

Наред с материалните фактори, не бива да се пренебрегват и културните и психологическите аспекти.

Американското общество исторически отдава голямо значение на индивидуалните права и свободи, включително правото на притежание на оръжие, залегнало във Втората поправка на конституцията.

От времето на „Дивия запад“ до днес, в американската култура съществува едно незряло „романтизиране“ на пушките, пистолетите, ножовете... Това формира един манталитет, в който оръжието е по-често приемано като желателно средство за решаване на проблеми или самозащита, което може да е предпоставка за по-чести случаи на насилие.

Същевременно, САЩ се сблъскват и с предизвикателства в областта на психичното здраве. Значителна част от извършителите на тежки престъпления страдат от нелекувани психически разстройства или зависимости. Статистиката сочи, че около 18% от населението има някакво психично заболяване, но сред лишените от свобода делът на психично болните е много по-голям – приблизително 44% от задържаните в арестите и 37% от осъдените в затворите са диагностицирани с психични разстройства.

Сходна е картината и при зависимостите. Близо 58% от затворниците във федералните и щатски затвори и 63% от задържаните в местни арести имат проблеми с наркотични вещества или алкохол.

Тези данни подсказват, че много хора с психични заболявания или зависимости попадат в престъпния свят, често поради липса на достъп до навременно лечение и подкрепа. Но съществува и варианта, при който самите те не желаят помощ или нямат близки, които могат или искат да им помогнат. Така проблемите им се задълбочават.

В някои случаи тежки престъпления – включително масови убийства – са извършвани от индивиди с явно изразени психични проблеми, останали без адекватна интервенция.

Тук споменаваме и влиянието на масовата култура и медии. Насилието често присъства във филми, видео игри и новинарски репортажи. Това, в някои индивидуални случаи, може да притъпява чувствителността или да нормализира агресивното поведение у някои хора – тези, които са предразположени към такова, разбира се.

Правната система и контролът върху престъпността

И последно, но не по значение: Как работи правосъдната система?

Някои критици на властта посочват, че тя…изобщо не работи за предотвратяване на престъпленията. Или поне не достатъчно ефективно. Това включва както полицейската дейност, така и съдилищата и затворите.

Интересен парадокс е, че всъщност САЩ прилагат изключително строги наказателни мерки спрямо престъпниците. Уточнихме, че населението на страната възлиза на около 5% от това на света. Но над 20% от всички затворници в глобален мащаб са в Щатите.

С над 2 милиона души зад решетките, САЩ държат рекорд по брой лишени от свобода както в абсолютни цифри, така и на глава от населението. Въпреки този подход на масово лишаване от свобода, особено засилен след 1970 г. по време на „войната срещу наркотиците“, неравномерното прилагане на закона и фокусирането върху наказания след извършването на престъплението, вместо върху превенцията, оставят много проблеми нерешени.

В последните години в САЩ се води разгорещен дебат относно полицейските практики и прокурорската политика.

От една страна, след случаи на полицейско насилие и расова несправедливост, движения като “Defund the Police” (пренасочване на средства от полицията към неправителствени социални програми, отговарящи за сигурността) и реформаторски настроени прокурори призовават за по-хуманен и превантивен подход.

От друга страна, критици твърдят, че подобни мерки са довели до отслабване на реда и смятат, че прекалено либералното отношение към нарушителите насърчава безнаказаност. Например, в някои големи градове с така наречените „прогресивни прокурори“, които ограничават повдигането на обвинения за определени по-леки престъпления или настояват за по-меки присъди, се наблюдава ръст на престъпността, според консервативни анализатори.

Едно скорошно проучване дори оценява, че политиката на „минимално преследване“ може да е довела до стотици “излишни” убийства годишно – например около 70 повече убийства на година в Балтимор, 74 във Филаделфия и 169 в Чикаго, отколкото биха били без тези политики.

Тези твърдения обаче са спорни и често политически оцветени.

Безспорно е, че в някои общности доверието към полицията е разклатено с причина. Но сърцевината на проблемите с масовите убийства е доста по-надълбоко в управлението. Само огромният брой притежавани оръжия и липсата на дори базови проверки на миналото на купувачите в цялата страна, създават условия, в които дори най-добрите и съвестни власти биха се изправили пред сериозни предизвикателства. Да не говорим и като прибавим и всички останали проблеми, които вече изброихме.

Защо в Америка има толкова много престъпления?

Еднозначен отговор няма, защото явлението е резултат от пресичането на множество фактори. Комбинация от социални рани в обществото, културни убеждения и политическа парализа. Комбинация, която държи страната в капана на едно от най-тежките ѝ изпитания.

И докато промяната се бави все повече, цената става по-висока. И се плаща в човешки животи.