Нинова захапа Слави: На кой бряг се оказа ти сега?

Аз все още стоя на същия, на моя бряг, написа тя в социалните мрежи

12.10.2025 | 11:30 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Лидерката на "Непокорна България" Корнелия Нинова върна Слави Трифонов назад и припомни негови думи за двата бряга на реката и кой е зависим от ГЕРБ.

“Слави, Слави, на кой бряг се оказа ти сега? През 2021 г. поканих ИТН да се обединим за честни избори срещу фалшификациите на ГЕРБ и Бойко Борисов. Слави Трифонов отказа и заяви публично: "Мила ми госпожо Нинова, ние с теб стоим на двата бряга на река". По това време ИТН щяха да изчегъртват ГЕРБ, а за мен масово лъжеха, че съм в колаборация с тях.

Минаха години и какво излезе? Ти, Слави, се оказа прав! Аз все още стоя на същия, на моя бряг: непокорно, непоклатимо, твърдо и принципно против мафията, ГЕРБ и Борисов. А ти си на противоположния - заедно с тях. И не просто стоиш там, а се качи в лодката им и загреба към дъното. ИТН искате да ни затворите устите с мракобесния си закон за 6 годишен затвор, ако питаме за срещи, кюлчетата, магистрали, хотели, вецове и солари, за предателства и низост. Е, няма да стане!

Аз съм говорила за тези неща преди да има ИТН и ще продължа да говоря, когато ИТН няма да ги има. Разминахме се по реката! Тези, които не се продаваме и не се предаваме, ще питаме, а вие на другия бряг ще отговаряте.”

корнелия нинова слави трифонов итн
