ЕК отговори на Кремъл: Зеленски е демократично избран президент

Паула Пиньо: Путин изглежда трудно признава това

28.11.2025 | 20:30 ч. 46
Reuters

Reuters

Главният говорител на Европейската комисия Паула Пиньо заяви, че Володимир Зеленски е демократично избран президент на Украйна и отбеляза, че лидерът на Кремъл Владимир Путин изглежда трудно признава това, съобщава Украинска правда.

Трябва да се отбележи, че Путин многократно е заявявал, че Зеленски е нелегитимен, като е изтъквал факта, че в Украйна не бяха проведени избори по време на войната.

Днес говорителят на Путин Дмитрий Песков отново обяви, че Руската федерация е готова да сключи мирно споразумение, но смята подписването на договор с настоящите украински власти за “безсмислено“ поради “нелегитимния статут“ на Зеленски.

Украйна Володимир Зеленски президент легитимност Кремъл ЕК
