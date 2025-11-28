Да намериш в гаража си ренесансов шедьовър за $750 000

Мъж от Оксфордшир години наред държал под работния си плот картина, която смятал за обикновен боклук — а тя се оказала шедьовър на Пиетро Ванучи, познат като Перуджино, съвременник на Леонардо да Винчи и един от най-важните художници на Ренесанса.

Панелът, озаглавен "Богородица с младенеца" (Madonna and Child"), взриви интереса веднага щом се появи в "JS Fine Arts" в Банбъри. Международни колекционери блокираха телефоните, а наддаването се превърна в 15-минутен хаос онлайн, по телефона и в залата. Крайният резултат: частен купувач плати 685 000 паунда (около 750 000 долара) — и така разби предишния рекорд на аукционната къща.

"Когато чукът падна, настъпи тишина… и после аплодисменти", казва аукционерът Джо Смит.

По думите му, интересът бил "безпрецедентен", а качеството — очевидно дори за невъоръжено око.

Перуджино е бил сред най-почитаните художници на своето време, избран за украса на Сикстинската капела заедно с Ботичели. Неговият стил вдъхновява Рафаело, който по-късно го засенчва. А Микеланджело го описва като "непохватен" — мнение, което пазарът през 2024 г. очевидно не споделя.

Новият собственик вече е изпратил творбата за реставрация и експерти продължават да изследват произхода ѝ. Ако се потвърди автентичността, тя може да се нареди до други произведения на Перуджино, пазени в институции като "Victoria & Albert Museum".

И докато тази "Богородица с младенеца" завладя арт света, една съвсем различна версия прави чудеса в Хонолулу. Евтина репродукция, купена за 20 долара в Торонто, според вярващи започнала да мироточи в църквата "Holy Theotokos of Iveron" и привлича поклонници от цял свят. Мирото — ароматният балсам, познат още от библейски времена — дори накарал котката на свещеника да се изправи на задни лапи от силата на аромата, пише New York Post.