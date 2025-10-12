IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 68

Затварят тунелите "Благоевград" и "Железница" на АМ "Струма" за 5 часа утре

АПИ: В съоръженията ще се извърши проверка на асфалтовата настилка

12.10.2025 | 19:20 ч. 0
АПИ

АПИ

Затварят тунелите "Благоевград" и "Железница" на АМ "Струма" за 5 часа утре, съобщиха от АПИ.

През нощта на 12 срещу 13 октомври за 5 часа ще се ограничени движението в посока Кулата през тунелите „Благоевград“ и „Железница“ на АМ „Струма“ /от 97-и до 105-и км/.

От 0 ч. до 5 ч. на 13 октомври в съоръженията ще се извърши проверка на асфалтовата настилка. При изпълнение на дейностите, трафикът ще бъде пренасочван от АМ „Струма“ през пътен възел „Благоевград Юг“ /при 97-и км/ по път I-1 София - Кулата, а скоростта ще бъде ограничена до 70 км/ч.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

 

 

Движението през тунелите "Благоевград" и "Железница" на магистрала "Струма" ще бъде спряно от полунощ до 5.00 часа в понеделник сутринта. 

Това се налага заради проверка на асфалтовата настилка на пътното платно, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Движението ще бъде пренасочено през пътен възел "Благоевград-юг" по главен път Е-79 , като скоростта ще бъде ограничена до 70 км/ч. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

тунел затваряне Струма
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem