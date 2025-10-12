Затварят тунелите "Благоевград" и "Железница" на АМ "Струма" за 5 часа утре, съобщиха от АПИ.

През нощта на 12 срещу 13 октомври за 5 часа ще се ограничени движението в посока Кулата през тунелите „Благоевград“ и „Железница“ на АМ „Струма“ /от 97-и до 105-и км/.

От 0 ч. до 5 ч. на 13 октомври в съоръженията ще се извърши проверка на асфалтовата настилка. При изпълнение на дейностите, трафикът ще бъде пренасочван от АМ „Струма“ през пътен възел „Благоевград Юг“ /при 97-и км/ по път I-1 София - Кулата, а скоростта ще бъде ограничена до 70 км/ч.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

