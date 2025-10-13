ДСБ за заложниците в Газа: Днес е добър ден за световния мир

„Демократи за силна България“ (ДСБ) изразяват своята дълбока радост, че двугодишната криза с израелските заложници в Газа най-сетне приключи и всички оцелели са вече са на свобода, заявяват от партията.

Като българи сме особено щастливи, че сред тях е и нашият сънародник Матан Ангрест, който оцеля две години в плен на терористи и днес отново е свободен. Ще се радваме да го посрещнем лично, когато се възстанови, посочват от ДСБ.

„В този момент на човешка надежда и облекчение вярваме, че примирието, постигнато от администрацията на САЩ заедно с Египет, Катар и Турция, открива възможност за дългосрочен мир в Близкия изток. Разширяването на Авраамовите споразумения би била историческа стъпка за устойчивото и справедливо уреждане на близкоизточния конфликт“, заявяват от партията. „Днес е добър ден за световния мир“, заключват от ДСБ.

По-рано днес последните живи заложници на "Хамас", които бяха държани в ивицата Газа, бяха освободени след 738 дни в плен.

Във втората освободена група днес израелската армия потвърди, че са върнати 13 заложници, държани в плен след атаките от 7 октомври 2023 г. Те бяха предадени на представители на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК).

Малко по-рано в Израел беше върната първата група от седем заложници, сред които е Матан Ангрест, който има и българско гражданство.