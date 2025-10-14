Волгин: В момента няма значение дали ще плащаме в евро, долари или рубли

В ЕП за първи път имаше едновременно два вота на недоверие от две много различни групи. Не успяха, защото мнозинството е много здраво. Това заяви пред БНТ Петър Волгин, евродепутат от групата на „Европа на суверенните нации”, избран от листата на „Възраждане”.

Той смята за „много глупаво“ това опозиционните партии, които внесоха вотовете на недоверие, не гласуваха за чуждия вот на недоверие.

„Нямаше тръмписка революция в Европа, защото се оказа, че настоящото ръководство в ЕС е удобно на Тръмп. Няма нищо, което да застрашава американската политика. От критици на Тръмп тези хора се превърнаха в негови почитатели и изпълняват желанията му“, подчерта той.

Категоричен е, че управляващият елит на ЕС е съставен от хора, които нямат качествата за това.

„Това са добри изпълнители на поръчения, но нямат визия за бъдещето. Подбрани са на принципа на антиселекцията – колкото повече не става един човек, толкова повече се бута нагоре“, каза още Волгин.

За влизането на България в еврозоната евродепутатът коментира: „Не мисля, че от членството ни в евросъюза нещо ще произтече. Благоденствието на една държава не зависи от това с каква валута се разплащаш. Зависи от това какво е състоянието на твоето общество, твоята финансова, политическа и икономическа система. Докато не оправим държавата си като структура, няма значение дали ще плащаме в евро, долари или рубли.”