Доц. д-р Жюстин Томс: Не приемам 15-те години за ограничение на социалните мрежи

Със сигурност е желателно да има някакво ограничение при използването на социалните мрежи за деца, каза експертът по социални мрежи доц. д-р Жюстин Томс пред Bulgaria ON AR.

Министърът на образованието Красимир Вълчев предлага за обсъждане да се въведе забрана на децата под 15 години да използват социалните мрежи.

"Трябва да сме големи реалисти дали това е възможно. В последните години има световна тенденция да се ограничава достъпът до социални мрежи. Съгласна съм, че те имат пагубно влияние върху мозъка на всяко човешко същество, особено когато става въпрос за деца. Не приемам 15-те години от предложението на министъра, защото не е реалистично", каза доц. д-р Жюстин Томс.

Според нея хората на 15 години са "доста по-зрели и имат нужда да знаят това пространство".

"Със сигурност е желателно да има някакво ограничение", допълни доц. Томс.

Кои държави наложиха забрани

"Нова Зеландия, Австралия са пионери. В Индия правят опит да спрат TikTok. И в момента социалните мрежи официално могат да се ползват от деца над 13 години. Факт е, че в България като родители или сме безотговорни, или сме по-толерантни, и разрешаваме на децата си доста по-рано. По данни на Националния съвет за безопасен интернет, около 80% от децата до 3 клас вече имат два профила в социални мрежи", информира експертът.

Забраните провокират децата

"Когато на човек му е забранено нещо, ще намери начин да го достигне. Това не е ново като явление. Трябва приемем мерки да ги ограмотим, защото много неща се случват през дигиталните устройства, без децата дори да усетят как биват третирани. Другото, ако е възможно - да ограничим времето, отколкото да ги забраним напълно. През устройствата децата научават неща - някои учат езици, други математика", препоръча доц. Томс.

По думите ѝ психологията, която стои зад технологията, е много по-важна.

"Дизайнът на социалните мрежи пристрастява и ни вкарва в скрита надпревара с модели, които са ошлайфани. Често вече говорим и за синтетични инфлуенсъри. Те трябва да са значително по-отговорни, защото често служат като модел за подражание", изтъкна още доц. Томс.

Социалните мрежи са бизнес

"Ценното в тях е времето, което всеки от нас оставя. За да преборим алгоритмите се изисква воля и малко познание, дигитална медийна грамотност. Ако покажем на детето задачи по математика в Instagram, втори път покажем решения на задачи по математика - ще приучим алгоритъма на неговия телефон, че той се вълнува от математика. Така ще му излиза по-често подобен род съдържание", посъветва експертът по социални мрежи.