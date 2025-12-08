Вицепремиерът Дончев: Социалните партньори подкрепиха бюджета

След края на заседанието на НСТС вицепремиерът Томислав Дончев заяви, че социалният диалог е възстановен, а по всички основни бюджетни теми е постигнато широко съгласие между управляващите, синдикатите и и бизнеса.

“Проведохме успешно заседание на НСТС“, каза още вицепремиерът.

Дончев обобщи постигнатото по трите точки от дневния ред, както следва - бюджетът на НЗОК е получил подкрепа от всички организации, а представителите на АИКБ и КНСБ са се въздържали. По бюджета на ДОО е постигната пълна, единодушна подкрепа.

“По отношение на държавния бюджет всички социални партньори подкрепиха проекта, като колегите от АИКБ се въздържаха. Благодаря на всички за конструктивния тон“, подчерта след срещата Дончев.

По думите му е нормално държавата, синдикати и бизнес да не са винаги на едно мнение, но важното е конструктивното взаимодействие. Той посочи и две теми, по които е отчетен ясен консенсус.

“Първата е, че курсът, който трябва да следваме от началото на следващата година, е развързването на всички плащания в публичния сектор от средната работна заплата и търсенето на по-умен начин за разпределяне на възнагражденията. Втората е, че България трябва още в следващите месеци да предприеме стъпки, показващи нова посока на развитие. Какво имам предвид – България пета година поддържа бюджет с дефицит, трябва да покажем обратното. Това означава в годините напред поетапно свиване на дефицита“, добави Дончев.