Как Радев ще провежда консултации? Като бъдещ партиен лидер ли?

Политологът проф. Румяна Коларова е категорична, че днешната оставка на правителството е изненадала не само не ПП-ДБ, но и държавният глава Румен Радев. “Правителството го няма и бюджет няма да има. Това хич не е добро”, на мнение е Коларова.

"ПП реши, че ще се остави в ръцете на протестиращите и няма да поеме негативи като постави първо на дневен ред въпроса за бюджета, изборния закон и след това оставката", добави политологът в предаването “Денят ON AIR”.

PR експертът доц. Александър Христов не се ангажира с категорична прогноза дали подкрепата на протеста ще се възпроизведе почувстваха, че имат възможност в изборен резултат в полза на ПП-ДБ. Очакванията му са част от хората от протеста да гласуват, част от негласуващите също да излязат да гласуват.

Ходовете на Радев

Доц. Христов коментира и какви са възможните ходове пред Радев, както и какви сигнали дава.

"Той отваря и затваря врата, това са комуникационни сигнали, които дава от сума време. Големият въпрос е дали това го изхабява като образ и потенциал да събере внимание или му дава още повече сила", каза PR експертът в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според проф. Коларова оставката поставя президента Радев в неудобно положение.

"Предстои му да провежда консултации за служебно правителство, като какъв ще ги провежда - като бъдещ партиен лидер ли? Партиите ще искат бързо да стане, Радев ще иска да ги протака. В такива кризисни ситуации силните президенти са тези, които са над ситуацията, а той ще бъде тотално ангажиран. Илияна Йотова ли ще трябва да провежда консултации, включително с него?", попита проф. Коларова.

Тя припомни, че най-голяма подкрепа ПП-ДБ на предишни избори са имали сред гласоподавателите в София.

Печели ли ГЕРБ от оставката?

По думите на проф. Коларова Борисов печели с оставката “заради тази мантра, че Пеевски го командва. Пеевски беше изненадан, той не знаеше, че правителството ще подаде осатвка", убедена е проф. Коларова.

Според политолога в международен план оставката изглежда добре.

"В Сърбия повече от година има протести, а в България след третия протест - има оставка. В демокрацията това не означава, че излизаш от политиката, този който загуби властта не губи потенциала си пак да дойде на власт”, обясни проф. Коларова.

Гледайте видеото с целия разговор.