Добри условия за туризъм в планините, но екипировката да е зимна

Температурите във високите части са отрицателни

15.10.2025 | 10:42 ч.
Добри са условията за туризъм по планините, но във високата им част е студено, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите варират между минус 4 и 5 градуса, в следобедните часове се очаква леко заоблачаване. Във високата част духа слаб вятър и все още има значителна снежна покривка. От ПСС препоръчват на туристите да съобразяват облеклото си с обстановката, която на места е близка до зимната.

Според прогнозата на НИМХ в планините ще бъде предимно облачно и мъгливо. На места ще има валежи от дъжд, над около 1800 метра от сняг. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

