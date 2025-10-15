Зов за помощ: Малката Ани в битката с детската церебрална парализа

Родителите на Ани, която страда от епилепсия и детска церебрална парализа, събират пари за лечението ѝ.

Като причина за състоянието на детето семейството посочва лекарска небрежност по време на раждането.

След лечение в Турция сега медиците препоръчват вливане на стволови клетки.

Досега близките са успявали да събират необходимите средства, но за предстоящите интервенции ще са нужни около 78 хиляди евро - сума, непосилна за семейството.

Как можем да помогнем:

Уникредит Булбанк:

Имена: Анна Атанасова Ганчева

IBAN: BG48 UNCR 7000 1525 4653 41

BIC: UNCRBGSF

Револют:

IBAN: LT753250072630636339

BIC: REVOLT21

@gretamohammad