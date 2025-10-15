Зов за помощ: Малката Ани в битката с детската церебрална парализа

Родителите на Ани, която страда от епилепсия и детска церебрална парализа, събират пари за лечението ѝ.
Като причина за състоянието на детето семейството посочва лекарска небрежност по време на раждането.
След лечение в Турция сега медиците препоръчват вливане на стволови клетки.
Досега близките са успявали да събират необходимите средства, но за предстоящите интервенции ще са нужни около 78 хиляди евро - сума, непосилна за семейството.
Как можем да помогнем:
Уникредит Булбанк:
Имена: Анна Атанасова Ганчева
IBAN: BG48 UNCR 7000 1525 4653 41
BIC: UNCRBGSF
Револют:
IBAN: LT753250072630636339
BIC: REVOLT21
@gretamohammad
