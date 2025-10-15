Заради страха от Русия, Швеция се втурна да ремонтира бункерите си

Паркингът Игелдамс в Стокхолм може да изглежда като обикновен подземен паркинг, издълбан в скалата, но той може да служи и като обществен подслон за 1200 души в случай на военен конфликт.

Тъй като напрежението с Русия нарасна след пълномащабното ѝ нахлуване в Украйна в началото на 2022 г., шведското правителство обеща да увеличи разходите за гражданска защита седем пъти.

От миналата година то е заделило около 7,7 милиона евро за модернизиране на 64 000-те убежища в страната, построени по време на Втората световна война и Студената война, за да се защитят по-добре цивилните.

Досега фокусът е върху модернизирането на няколко десетки големи убежища, способни да поберат повече от 1000 души.

Ремонтните дейности на военновременния убежище Игелдамс в центъра на Стокхолм бяха завършени през септември, докато подобренията на 24 от 80 други големи убежища все още продължават.

Според Шведската агенция за граждански непредвидени ситуации, процесът, който включва подмяна на дизелови генератори и актуализиране на въздушните филтри, може да отнеме от две до три години.

Правителството се надява, че по-голямото финансиране през следващите няколко години ще помогне за ускоряване на нещата.

Но Андерс Йоханесон, специалист по убежища в Шведската агенция за граждански непредвидени ситуации, казва, че годишният бюджет все още не е достатъчен за ремонт на всички 64 000 убежища, камо ли за изграждане на нови.

В края на миналата година министърът на гражданската защита на Швеция Карл-Оскар Болин предупреди, че заплахата от военна атака се е увеличила и вече не може да бъде изключена.

Той говори, докато представяше нова версия на брошура със съвети за спешни случаи от ерата на Студената война.

Ръководството предлага практически съвети за всичко - от кибератаки и терористични атаки до пандемии, екологични кризи и конвенционална война. То обхваща също самозащита, психологическа устойчивост, дигитална безопасност и защита от въздушни нападения.

Първото издание на брошурата е публикувано по време на Втората световна война.