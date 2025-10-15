IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Радев за изявлението на Борисов: Евтин политически театър ВИДЕО

Президентът обеща да коментира казуса утре

15.10.2025 | 18:00 ч. Обновена: 15.10.2025 | 18:18 ч. 33
Снимка: БГНЕС

Нямам днес никакво намерение да развалям празника на Пловдивския медицински университет с този евтин политически театър, заяви президентът Румен Радев пред журналисти в Пловдив в коментар на вчерашното изявление на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Радев допълни, че ще направи коментар утре.

Държавният глава е в Пловдив за 80-годишнината на Медицинския университет. Той ще приветства ръководството, академичния състав и възпитаниците на висшето училище на тържественото отбелязване на годишнината.

Какъв бе краткият коментар на президента вижте във видеото на телевизия Bulgaria ON AIR

Румен Радев Бойко Борисов Пловдив Bulgaria ON AIR
