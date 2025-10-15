Радев за изявлението на Борисов: Евтин политически театър ВИДЕО

Нямам днес никакво намерение да развалям празника на Пловдивския медицински университет с този евтин политически театър, заяви президентът Румен Радев пред журналисти в Пловдив в коментар на вчерашното изявление на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.
Радев допълни, че ще направи коментар утре.
Държавният глава е в Пловдив за 80-годишнината на Медицинския университет. Той ще приветства ръководството, академичния състав и възпитаниците на висшето училище на тържественото отбелязване на годишнината.
Какъв бе краткият коментар на президента вижте във видеото на телевизия Bulgaria ON AIR
